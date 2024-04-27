Российские акции сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров - "Велес Капитал"

Российские акции сохраняют инвестиционную привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров, говорится в комментарии аналитика "Велес Капитала" Елены Кожуховой.

"Внешний фон утром субботы можно назвать умеренно позитивным. Цены на нефть завершили неделю повышением, а настроения на мировых фондовых площадках улучшились во многом благодаря корпоративным новостям из высокотехнологичного сектора США. В начале торгового дня российский фондовый рынок может попытаться подрасти в рамках основного "бычьего" тренда и позитивного закрытия недели на мировых биржах, - пишет эксперт. - В целом оптимизм в рублевом сегменте в краткосрочном периоде, однако, остается сдержанным ввиду перспективы более продолжительного периода сохранения высоких процентных ставок в РФ, которые при сценарии ускорения инфляции могут вырасти еще больше. Российские акции при этом, с учетом дивидендных доходностей и роста самих котировок, сохраняют привлекательность как минимум до закрытия дивидендных реестров, которое пройдет в мае, июне и июле".

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