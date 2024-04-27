"Финам" снизил рейтинг акций Boston Scientific до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Boston Scientific с "покупать" до "держать" после рассмотрения отчетности эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Прогнозная стоимость указанных бумаг была при этом сохранена на уровне $74,5 за штуку.

"Акции эмитента за последние двенадцать месяцев принесли доходность в размере 43% - с существенным опережением рынка и сектора. По итогам первого квартала компания отчиталась лучше ожиданий, но после фазы роста ее акции уже не выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - цена близка к справедливой, дисконт составляет всего 1,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P P/E, EV/EBITDA, EV/S и P/S (NTM)", - указывает Саидова в обзоре.

Boston Scientific - американский производитель медицинского оборудования и расходных материалов, созданный в 1979 году как поставщик катетеров для операций. С годами посредством стратегии приобретений компания многократно увеличила свою рыночную капитализацию и расширила продуктовую линейку, трансформировавшись в одного из ведущих поставщиков высокотехнологичных медицинских устройств в мире.

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