Доходности ОФЗ могут прибавить еще несколько б.п. в субботу - SberCIB

Доходности российских гособлигаций могут прибавить еще несколько базисных пунктов (б.п.) на торгах в субботу на фоне возможного продолжения отыгрывания рынком повышения прогнозов ЦБ РФ по ключевой ставке и инфляции, считают аналитики SberCIB Investment Research.

Рубль по отношению к доллару США может в течение дня ослабнуть до уровня 92 руб./$1 и даже сильнее на снижении предложения валюты со стороны экспортеров, прогнозируют эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.