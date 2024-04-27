"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $115,7 за штуку, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая отчетность подтвердила, что при текущих ценах на углеводороды и марже нефтепереработки эмитент может поддерживать нынешний объем выплат акционерам, но без учета влияния покупки Pioneer Natural Resources роста выплат ждать не стоит. При этом акции нефтяника уже торгуются вблизи исторического максимума, а прогнозная суммарная доходность дивидендов и обратного выкупа акций составляет только 7,6%, что является нейтральным значением для американского нефтегаза", - указывает эксперт.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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