Цены рублевых корпбондов в субботу не продемонстрируют яркой динамики на фоне пониженной активности торгов

Москва. 27 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в субботу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне пониженной активности торгов из-за обычного выходного дня в большинстве стран мира, а также сохранения ключевой ставки на текущем уровне на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием пятницы стало очередное заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо сохранена на уровне 16% годовых. При этом регулятор повысил прогноз по ее траектории на 2024 и 2025 годы. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2024 году ожидается в диапазоне 15-16% годовых (февральский прогноз - 13,5-15,5%), в 2025 году - 10-12% годовых (ранее - 8-10%). С 27 апреля до конца 2024 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 14,5-16,0%.

Центробанк отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Учитывая данный фактор, Банк России усилил фразу о необходимости поддержания "жестких" денежно-кредитных условий в экономике для возвращения инфляции к цели, которая в последних заявлениях выполняет роль сигнала о будущей направленности ДКП в отсутствие буквального направленного сигнала. Новая формулировка ЦБ такова: "Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний, включая Alphabet и Microsoft. Расходы населения США в марте выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы - на 0,5%, сообщило в пятницу министерство торговли. Аналитики в среднем ожидали повышения на 0,6% и 0,5% соответственно. Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.

Рост индекса PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце остался на февральском уровне как в помесячном, так и в годовом выражении - 0,3% и 2,8% соответственно. Индекс PCE Core является ключевым индикатором, который отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок завершили "в плюсе" пятницу и неделю в целом. Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по итогам прошедшей сессии выросли на 0,6% - до $89,5 за баррель. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали за день на 0,3% и составили $83,85 за баррель. Это максимальные показатели с 16 апреля. За неделю цена Brent увеличилась на 2,5%, WTI - на 2%.

"На нефтяных рынках, безусловно, все еще присутствуют геополитические опасения, поскольку цены на нефть марки WTI превышают $80", - полагает соредактор Sevens Report Research Тайлер Ричи. По его словам, если бы не ситуация на Ближнем Востоке, то скорее всего, они находились бы "в лучшем случае" в диапазоне от $70 до $75 за баррель, поскольку спрос на бензин в последние недели падал, а ОПЕК+ уже какое-то время не вносит изменений в свою политику добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 26 апреля выросла в 2,4 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 39,176 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,619 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу снизился на 0,07% и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,04%, опустившись до 898,48 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-0,7%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (-0,31%) и "РЖД-001P-17R" (-0,3%), а в лидерах повышения - облигации "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,12%), "Роснефть БО-03" (+0,1%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,08%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "РЕСО-лизинг" полностью разместило выпуск 10-летних облигаций серии БО-П-25 объемом 5 млрд рублей. Компания установила ставку 1-го купона на уровне 15,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 16,65% годовых, купоны ежемесячные. Оферта предусмотрена через три года.

ПАО "Новабев групп" (MOEX: BELU) завершило размещение 2-летних облигаций серии БО-П06 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 14,9% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 15,96% годовых. Купоны ежемесячные.

ООО "Элемент лизинг" завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-08 объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 17,23% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, 3,05% - в дату погашения выпуска. В результате дюрация составит около 1,3 года.

НАО "Первое клиентское бюро" (ранее - "Первое коллекторское бюро") завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 17% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 18,12% годовых, купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 7-го купонного периода будет погашаться по 16,6% от номинала, еще 17% от номинала - в дату окончания 12-го купона.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) (Ростов-на-Дону) завершил размещение 3-летних облигаций серии БО-13 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена на уровне 17% годовых, объявлена оферта через год. В настоящее время других выпусков облигаций банка в обращении нет.

ООО "Автоотдел" (бренд UDP Auto) 27 апреля начнет размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18,25% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 19,84% годовых. Купоны ежемесячные, оферты и амортизации не предусмотрено. По выпуску предусмотрена возможность проведения сall-опционов в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Ожидаемая дюрация составит около 3,29 года.

ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (владеет сетью АЗС под брендом "Трасса") установило ставки 1-12-го купонов "зеленых" облигаций объемом 800 млн руб. на уровне 17% годовых. Ставки 13-18-го купонов установлены в размере 16,5% годовых, 19-24-го купонов - 16% годовых, 25-36-го купонов - 15,5% годовых, 37-48-го купонов - 15% годовых, 49-60-го купонов - 14,5% годовых, 61-77-го купонов - 14% годовых, 78-84-го купонов - 13,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплат 54-го, 60-го, 66-го и 72-го купонов, еще 25% от номинала - в даты окончания 78-го и 84-го купонов. В результате дюрация составит около 3,8 года. Сбор заявок на выпуск прошел 25 апреля. Техразмещение запланировано на 2 мая. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "ГТЛК" увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 001P-21 с офертой через 3,5 года с 10 млрд рублей до 11 млрд рублей. Компания 25 апреля провела сбор заявок на выпуск. Размер спреда к ключевой ставке был установлен на уровне 2,15% годовых, купон выплачивается ежеквартально. Техразмещение запланировано на 3 мая.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" 16 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 4-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 15 млрд рублей. Компания установила ориентир спреда к ключевой ставке на уровне не более 150 базисных пунктов. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 2,5 года. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

АО "Почта России" установило ставку 15-20-го купонов облигаций серии БО-001Р-02 на уровне 15,15% годовых. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка текущего купона - 7,05% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 17 мая.

АО "Росгеология" установило ставку 5-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 18,5% годовых. Компания разместила 3-летний выпуск на 6 млрд рублей в декабре 2023 года. Выпуск размещался по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, с привязкой к ключевой ставке Банка России. Спред к ключевой ставке установлен на уровне 2,5% годовых.

АО "ЕнисейАгроСоюз" установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 20% годовых. Размещение дебютных 5-летних облигаций объемом 400 млн рублей завершилось в феврале 2024 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей.

ООО "Киви финанс" допустило дефолт вследствие просрочки исполнения обязательств по приобретению облигаций серии 001Р-02 в течение 10 рабочих дней после наступления даты приобретения. Компания в рамках оферты с исполнением 11 апреля, которая была активирована в связи с понижением рейтинга, удовлетворила только 1,7% заявок (в количестве 141 тыс. 900 штук) от общего количества предъявленных к приобретению облигаций. Размер неисполненных обязательств по выплате номинальной стоимости бондов составляет 8 млрд 166,399 млн рублей, по выплате накопленного купонного дохода на дату приобретения - 308 млн 199,898 тыс. рублей. Согласно условиям эмиссии, в результате наступления дефолта владельцы облигаций получают право на новую оферту на приобретение (с исполнением 19 июня), а также на досрочное погашение принадлежащих им бумаг. Облигации могут быть предъявлены к погашению в любой момент до устранения эмитентом нарушения (т.е. до выплаты номинала по всем бумагам, предъявленным к первой оферте). Эмитент обязан погасить бумаги не позднее 7 рабочих дней с даты получения соответствующего требования держателей. Четырехлетний выпуск облигаций "Киви финанс" с привязкой к RUONIA был размещен в октябре 2023 года, это единственный выпуск бондов компании в обращении.