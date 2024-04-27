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Главная / Мнения аналитиков / Акции Яндекса привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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27 апреля 2024 года 09:22
Акции Яндекса привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают "Яндекс" и считают акции эмитента привлекательными для покупок в настоящее время, сообщается в комментарии аналитиков сервиса. "Компания представила финансовые результаты за первый квартал 2024 года. "Яндекс" продолжает расти на российском рынке поисковых услуг, параллельно демонстрируя внушительный рост выручки по всем своим сегментам и рост эффективности операционной деятельности. Начало торгов МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX (бумага войдет в первый котировальный список Московской биржи, торги начнутся в ближайшие месяцы) подведет черту под процессом корпоративной трансформации компании, - отмечают эксперты. - "Яндекс" традиционно считался "компанией роста", тем не менее эмитент утвердил дивидендную политику, которая может стать основой для выплат акционерам, однако ее детали пока не разглашаются". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЯНДЕКС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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