Акции Яндекса привлекательны для покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

"Газпромбанк Инвестиции" позитивно оценивают "Яндекс" и считают акции эмитента привлекательными для покупок в настоящее время, сообщается в комментарии аналитиков сервиса.

"Компания представила финансовые результаты за первый квартал 2024 года. "Яндекс" продолжает расти на российском рынке поисковых услуг, параллельно демонстрируя внушительный рост выручки по всем своим сегментам и рост эффективности операционной деятельности. Начало торгов МКПАО "Яндекс" под тикером YDEX (бумага войдет в первый котировальный список Московской биржи, торги начнутся в ближайшие месяцы) подведет черту под процессом корпоративной трансформации компании, - отмечают эксперты. - "Яндекс" традиционно считался "компанией роста", тем не менее эмитент утвердил дивидендную политику, которая может стать основой для выплат акционерам, однако ее детали пока не разглашаются".

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