"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 437 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина.

"Ритейлер представил финансовые результаты за 1К24, которые оказались слабее, чем мы ожидали. Выручка по итогам периода увеличилась на 8,8% г/г, что в целом соответствует нашим оценкам, но несколько ниже консенсуса. Сопоставимые продажи вернулись к росту, однако динамика была близка к нулю. Компания отметила в пресс-релизе, что по итогам первых двадцати четырех дней апреля рост сопоставимых продаж заметно ускорился и составил более 2%. Рентабельность EBITDA оказалась существенно ниже оценок в силу роста расходов на персонал более 31% г/г, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что в будущие периоды компании удастся обеспечить более высокую рентабельность, а расходы на персонал в процентах от выручки снизятся".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.