.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price
.
27 апреля 2024 года 09:10
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для бумаг Fix Price
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок Fix Price с прогнозной стоимостью на уровне 437 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвестиционной компании Артема Михайлина. "Ритейлер представил финансовые результаты за 1К24, которые оказались слабее, чем мы ожидали. Выручка по итогам периода увеличилась на 8,8% г/г, что в целом соответствует нашим оценкам, но несколько ниже консенсуса. Сопоставимые продажи вернулись к росту, однако динамика была близка к нулю. Компания отметила в пресс-релизе, что по итогам первых двадцати четырех дней апреля рост сопоставимых продаж заметно ускорился и составил более 2%. Рентабельность EBITDA оказалась существенно ниже оценок в силу роста расходов на персонал более 31% г/г, - указывает эксперт. - Мы полагаем, что в будущие периоды компании удастся обеспечить более высокую рентабельность, а расходы на персонал в процентах от выручки снизятся". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-FIX/PRICE-АКЦИИ/GDR-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
27 апреля 2024 года 19:01
"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Яндекса", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. "Яндекс" представил свои финансовые результаты за 1К24, которые оказались лучше прогнозов, - отмечает эксперт. - Компания представила сразу 2 отчета: один... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:46
Индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3500 пунктов к началу лета, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Индекс Мосбиржи по итогам уходящей недели показал небольшое снижение, завершая торги в субботу вблизи отметки 3450 пунктов, - отмечают эксперты банка. - В списке аутсайдеров оказались... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:37
"Велес Капитал" позитивно оценивает долгосрочные перспективы цены акций "ММК", сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. "Совет директоров "ММК" рекомендовал дивиденд за 2023 год в размере 2,75 руб. на акцию с доходностью 5,0% к текущим котировкам. Коэффициент выплат... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:24
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет целевую цену привилегированных акций "Сургутнефтегаза" на уровне 71,5 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой. "Компания представила сильные результаты по МСФО за 2023 год, но реакции в бумагах нет, т.к. ранее уже вышел отчёт РСБУ -... читать дальше
.27 апреля 2024 года 18:01
Акции Henderson можно рассматривать для инвестиций на среднесрочную перспективу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Эмитент отчитался за 2023 год по МСФО. Все ключевые показатели выросли. Cтавка на "офлайн" и на "онлайн" обеспечила рост выручки на 35%. За год у Henderson... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:45
Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций BioMarin Pharmaceutical с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвестиционной компании Ильи Зубкова. "Совокупная выручка эмитента оказалась ниже консенсуса на 0,4%, рост составил... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:29
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии аналитиков. "Нефтегазовая компания опубликовала финансовые результаты за 2023 год по МСФО и за 1К24 по РСБУ. Выручка от реализации продукции в 2023 году снизилась во всех основных... читать дальше
.27 апреля 2024 года 17:10
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "Европлана", а также исключив акции "МТС". Текущий состав топ-10 акций России: "РусАл", Сбербанк (ао), "ВУШ Холдинг", "ЛУКОЙЛ", "АЛРОСА", "Московская биржа", "НоваБев Групп",... читать дальше
.27 апреля 2024 года 16:50
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для депозитарных расписок "Мать и дитя" с прогнозной стоимостью на уровне 1300 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Софьи Кирсановой. "MD Medical Group в пятницу представила хорошую операционную отчетность за 1К24. Выручка группы... читать дальше
.27 апреля 2024 года 16:31
Бумаги "ФосАгро" непривлекательны для покупок по текущим ценам, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Финансовые результаты компании в основном зависят от ценовой конъюнктуры удобрений на мировых рынках. В первом квартале 2024 года поддержку ценам на фосфорные удобрения оказывали... читать дальше
.27 апреля 2024 года 16:12
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Henderson с прогнозной стоимостью на уровне 810 рублей за штуку на фоне сильных операционных и финансовых результатов эмитента, сообщается в комментарии аналитиков. "Единственный представитель fashion-ритейла на Московской бирже представил... читать дальше
.27 апреля 2024 года 15:48
ЦБ РФ, скорее всего, перейдет к смягчению монетарной политики во второй половине текущего года, считают аналитики "Цифра брокера". "На очередном заседании в пятницу, 26 апреля, Банк России не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 16% годовых, как в целом и ожидалось. Большее внимание... читать дальше
.27 апреля 2024 года 15:37
Рубль днем немного дешевеет к основным валютам на закрытии позиций перед длительными праздничными выходными
Москва. 27 апреля. Доллар США, евро и китайский юань немного повышаются на Московской бирже днем в субботу в рамках коррекции после того, как накануне все три валюты опускались до отметок начала марта. Рубль дешевеет к бивалютной корзине на закрытии позиций и фиксации прибыли перед длительными выходными из-за праздничного дня в среду, 1 мая. читать дальше
.27 апреля 2024 года 15:31
"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций T-Mobile с прогнозной стоимостью на уровне $154,1 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6,1%, сообщается в материале аналитика Никиты Степанова. "25 апреля компания выпустила отчет за 1К24, который оказался немного лучше ожиданий. В отчете... читать дальше
.27 апреля 2024 года 15:11
"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро", дивидендная доходность акций за 2024 год может составить 4-5%, сообщается в комментарии аналитика телеграм-канала Дмитрия Овчинникова. "Эмитент опубликовал отчетность за 4К23 по МСФО. Результаты оказались слабыми и... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.