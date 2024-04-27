Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях сниженной активности инвесторов

Москва. 27 апреля. Доллар США не меняется, юань чуть подрастает на Московской бирже на старте торгов в субботу, рубль стабилен на фоне сниженной активности инвесторов.

По итогам второй минуты торгов курс доллара США составил 91,7275 руб./$1 (+0,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 28,59 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,95 коп. - до 12,5935 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в рабочий субботний день в России, тогда как в большинстве стран в этот день выходной, активность инвесторов снижена.

Поддержку нацвалюте в последние дни оказывала и продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Рубль не отреагировал на пятничное решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно соответствовало ожиданиям аналитиков. ЦБ сохраняет ставку уже третье заседание подряд. Таким образом, ставка остается на одном уровне с 25 декабря прошлого года, когда она была повышена на 100 базисных пунктов с 15%.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ во II квартале 2024 года на уровне 0,3%, в III квартале - 0,8%, в IV квартале - 2%, говорится в опубликованных на сайте министерства сценарных условиях макропрогноза на 2024-2027 годы, которые были одобрены на заседании правительства во вторник.

Согласно прогнозу министерства, годовая инфляция в РФ с 7,7% на конец марта замедлится до 6,9% в июне, 5,8% в сентябре и 5,1% в декабре.

Как сообщалось, Минэкономразвития ранее на этой неделе сообщило о повышении прогноза по инфляции на 2024 год до 5,1% с 4,5% в предыдущей версии (от сентября 2023 года).

Согласно новому прогнозу министерства, годовая инфляция в РФ будет держаться выше и весь 2025 год и снизится до 4% только к концу следующего года - 4,4% в марте 2025 года, 5,7% в июне 2025 года, 5,0% в сентябре 2025 года, 4,0% в декабре 2025 года.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу вслед за повышением акций технологических компаний.

В целом за минувшую неделю Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,5%. Standard & Poor''s 500 и Nasdaq Composite прибавили соответственно 2,2% и 3,5%, что стало лучшим недельным повышением с ноября.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в марте повысился на 0,3% и совпал с консенсус-прогнозом. В годовом выражении индикатор увеличился на 2,7%, сильнее ожидавшихся 2,6%.