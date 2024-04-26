Рубль днем возобновил укрепление к основным валютам перед длительными выходными и уплатой налогов за март и I квартал

Москва. 26 апреля. Доллар США, евро и китайский юань усилили темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу; при этом все три валюты торгуются на уровнях начала марта. Рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал и перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая.

Курс доллара США составил 91,58 руб./$1 в 15:00 мск, что на 36 копеек ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,11 руб./EUR1, подешевев на 54,5 копейки. Чуть позднее евро опустился ниже 98 руб. впервые с 6 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 44,33 копейки, до 94,52 руб. Курс китайского юаня упал на 10,2 копейки - до 12,55 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к основным валютам в ходе дневных торгов перед предстоящими майскими каникулами и с учетом последних приготовлений компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, поддержку рублю продолжает оказывать ожидание официального продления нормы об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре. Ожидается, что оно будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, ранее сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года.

Росфинмониторинг с момента начала действия указа президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами не наблюдал серьезных нарушений в выполнении этого требования, сообщил в пятницу статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд.

"Что касается добросовестности экспортеров российских, они подтвердили свою добросовестность - указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал он журналистам.

Рубль не отреагировал на решение совета директоров Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых, так как оно соответствовало ожиданиям аналитиков. ЦБ сохраняет ставку уже третье заседание подряд. Таким образом, ставка остается на одном уровне с 25 декабря прошлого года, когда она была повышена на 100 базисных пунктов с 15%.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. "Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее, чем Банк России прогнозировал в феврале", - говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров.

Возвращение инфляции к цели и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось ранее.

Следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 7 июня.

"Мы полагаем, что сегодняшнее решение ЦБ совпало с ожиданиями рынка, и поэтому в моменте оно не окажет значимого влияния на курс рубля. В целом сохранение ключевой ставки на высоком уровне 16% в ближайшие месяцы продолжит оказывать поддержку рублю, наряду с обязательной продажей валютной выручки для крупнейших экспортеров. Жесткая монетарная политика замедляет кредитование и снижает спрос на импорт (и спрос на валюту). Кроме этого, текущие высокие ставки по рублевым депозитам в 14-16% годовых поддерживают привлекательность сбережений в рублях. Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90-95 за доллар, 97-102 - за евро и 12,4-13,1 - за юань", - отмечает главный аналитик Совкомбанка (MOEX: SVCB) Михаил Васильев.

Нефтяные котировки повышаются днем в пятницу.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,64%, до $89,58 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,73%, до $84,17 за баррель.

Накануне нефть большую часть сессии дешевела на данных о худшем, чем ожидалось, росте американской экономики в прошлом квартале, однако затем котировки перешли к росту и Brent подорожала на 1,1%, WTI - на 0,9%.

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.