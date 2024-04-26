ПСБ сохраняет долгосрочную положительную оценку акций Яндекса

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Яндекса" на долгосрочном горизонте, прогнозная стоимость находится на уровне 4850 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова.

"Эмитент представил финансовые результаты за I квартал 2024 года. Показатели оказались немного выше ожиданий, положительная динамика выручки наблюдалась во всех сегментах. Ключевым моментом остается вопрос обмена бумаг, а об этом в пресс-релизе не сказано. Учитывая высокую популярность акций "Яндекса" на российском рынке (по данным Московской биржи, они в среднем занимают 7,9% в портфеле частных инвесторов), мы ждем, что торгующиеся сейчас бумаги нидерландской Yandex N.V. будут пропорционально обменены на бумаги российской МКПАО "Яндекс", - указывает эксперт.

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