"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Мать и дитя

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг MD Medical Group, владеющей сетью частных медицинских клиник "Мать и дитя", несмотря на позитивные операционные результаты эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков.

"По мультипликаторам расписки торгуются по справедливой цене относительно средних исторических значений, также краткосрочно возможен навес предложения акций после переезда компании в Россию. Ожидаем, что после завершения редомициляции в конце второго квартала 2024 года сеть клиник сможет выплатить инвесторам дивиденды в размере около 134 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 12,4%", - отмечают эксперты.

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