"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной ценой 250 руб

"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной стоимостью 250 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"С начала года котировки бумаг эмитента выросли на 42%, значительно опередив динамику рынка. Компании в последние годы удавалось агрессивно расширяться, при этом сохраняя высокий уровень рентабельности. Ожидаем, что в будущем из-за усиления конкуренции и отмены налоговых льгот темпы роста замедлятся, а рентабельность начнет снижаться. Поэтому считаем, что акции рынком переоценены. Для расчета целевой цены мы использовали метод дисконтированных денежных потоков", - пишет эксперт.

Whoosh - лидер рынка шеринга средств индивидуальной мобильности в России и СНГ.

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