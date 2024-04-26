"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Ленты"

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг ПАО "Лента", несмотря на сильные операционные и финансовые показатели за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков.

"Считаем бумаги эмитента локально перекупленными по сравнению с другими ритейлерами", - указывают эксперты.

Четвертый по выручке ритейлер на российском рынке представил (ожидаемо сильные финансовые и операционные результаты по итогам первого квартала 2024 года, констатируют аналитики "Тинькофф Инвестиций". Компании удалось заработать 3,5 млрд рублей против убытка в прошлом году.

"Лента" продолжает демонстрировать агрессивный рост выручки за счет консолидации финансовых результатов продуктовой сети "Монетка", которую ритейлер приобрел в четвертом квартале прошлого года. Другой драйвер мощного роста выручки - сопоставимые продажи (без учета открытий новых магазинов) которые опережают результаты лидера рынка X5 Retail Group за аналогичный период. Таких результатов "Ленте" удалось достичь за счет сегмента супермаркетов, где сопоставимый трафик и чек возросли на 12% и 13% соответственно, - отмечают эксперты в материале. - Значительный рост среднего чека, а также сокращение операционных расходов, позволили эмитенту увеличить рентабельность по EBITDA до 6,4%, что является близким к среднеотраслевому показателю".

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