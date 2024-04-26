"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Suncor Energy с целью $43,45 за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,1%, стоп-приказ: $36,85, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"К факторам роста можно отнести Forward P/E лучше средних значений по сектору (10,12 против 11,43) и низкую долговую нагрузку компании", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки акций преодолели уровень сопротивления апреля 2024 года ($39,34). Пробой этого уровня даст сигналы к потенциальному формированию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,85 риск на портфель составит 0,46%", - указывают эксперты "Финама".

Suncor Energy - канадская нефтедобывающая компания. Штаб-квартира расположена в Калгари, провинция Альберта, основная специализация - разработка битуминозных песков.

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