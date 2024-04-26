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26 апреля 2024 года 12:40
Новый выпуск облигаций Татнефтехима - отличная альтернатива высокодоходным предложениям финсектора - "Велес Капитал"
Новый выпуск облигаций ООО "Татнефтехим" серии серии 001-P-02 объемом 300 млн рублей станет отличной альтернативой высокодоходным предложениям финансового сектора, считают аналитики инвестиционной компании "Велес Капитал". Текущий кредитный рейтинг: BB+(RU) от АКРА, прогноз "стабильный". Ориентир ставки купона по новому выпуску облигаций компании "Татнефтехим" составляет 18,5% годовых, периодичность выплаты купона - 60 дней, отмечают эксперты. Срок обращения облигаций составит 5 лет, по выпуску предусмотрена оферта через 1 год. Текущий ориентир купона по выпуску транслируется в доходность на уровне 20% годовых. Дюрация по выпуску составит 0,77 года. В настоящее время "Татнефтехим" имеет в обращении два выпуска облигаций. Оба займа короткие, в частности, указывают в инвесткомпании, по биржевому выпуску серии 02 предстоит погашение в июне, а дюрация второго выпуска (серии 001-P-01) не превышает 0,5 года. "Новый выпуск при заявленных ориентирах предлагает премию к G-кривой на уровне 534 б.п. Необходимо сразу отметить, что доходность 20% является безальтернативным предложением на сегодняшнем рынке как в сравнении с эмитентами аналогичной рейтинговой категории, так и в сравнении с эмитентами близкого направления деятельности", - обращают внимание в "Велес Капитале". "Так, компания "Нафтатранс плюс" (оптовая торговля нефтепродуктами) представлена на рынке четырьмя займами. Лишь один из выпусков эмитента предлагает более высокую доходность, чем новый выпуск "Татнефтехима", за счет заметного снижения цены во второй половине апреля текущего года. При этом компания относится по сути к другой рисковой категории (рейтингу single B), и в настоящее время объективно несравнима по кредитному качеству с "Татнефтехимом", - пишут аналитики в материале. - Еще один эмитент - компания "Сибнефнефтехимтрейд" (оптовая и розничная реализация продуктов газо- и нефтепереработки) - представлен двумя биржевыми выпусками. Наиболее ликвидный из них биржевой выпуск серии 3 торгуется с премией к G-кривой не более 500 б.п. При этом эмитенту присвоен невысокий рейтинг на уровне B. Наконец, выпуск нефтетрейдера "ЮниМетрикс" предлагает высокую доходность, однако эмитент не располагает кредитным рейтингом. Наряду с длинным характером бумаги (дюрация - 1,6 года) отсутствие рейтинга не позволяет объективно сопоставлять эмитента с "Татнефтехимом" с точки зрения рисков". Важно отметить, считают эксперты "Велес Капитала", что большинство представленных на публичном рынке нефтетрейдеров исторически либо не располагают кредитными рейтингами, либо имеет рейтинг категории single B, что придает эксклюзивность в данном отраслевом сегменте свежим бумагам "Татнефтехима". "По нашим расчетам, новый выпуск "Татнефтехима" также предлагает премию около 100 б.п. к кривой облигаций небанковских эмитентов с кредитным рейтингом BB+ и доходностью от 18% годовых. При этом такая кривая сформирована в основной массе лизинговыми эмитентами. В данном контексте облигации эмитента, представляющего реальный сектор экономики, станут отличной альтернативой высокодоходным предложениям финансового сектора, - указывают в инвесткомпании. - Интерес к выпуску обеспечивает и уже полюбившаяся инвесторам нестандартная выплата купона раз в два месяца (шесть купонов в год). Для инвесторов такая схема выплат привлекательнее ежеквартальных или полугодовых за счет более частых денежных поступлений. Для самого эмитента выплата купона раз в два месяца является комфортной схемой, так как совпадает со сроком оборачиваемости контрактов". "Выручка "Татнефтехима" демонстрирует уверенный рост. В 2022 году показатель вырос почти в полтора раза по сравнению с предыдущим годом, составив 6,5 млрд руб. По итогам 2023 года показатель увеличился уже более чем в полтора раза - до 10,7 млрд руб. В целом за последние три года выручка выросла почти на 300%. Все последние годы компания остается прибыльной, демонстрируя рост финансового результата. В 2022 году прибыль увеличилась на 21,4%. В 2023 году темп прироста остался положительным, хотя и несколько сократился после рекордного прироста в предыдущем году. Увеличивать выручку и чистую прибыль позволяет в том числе рост объемов собственного производства", - указывают аналитики "Велес Капитала". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТАТНЕФТЕХИМ-КОРПБОНДЫ/ОБЛИГАЦИИ-АНАЛИТИКА
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