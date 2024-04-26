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26 апреля 2024 года 11:48

Рынок акций РФ утром превысил 3450п по индексу МосБиржи во главе с "Полюсом" на фоне ослабления рубля

Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос по большинству blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и отскочившей вверх нефти, инвесторы ожидают решения ЦБ РФ по ставке. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3450 пунктов, лидируют в росте акции ПАО "Полюс" и "Сургутнефтегаза".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3451,24 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1179,67 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2%.

Доллар стоит 92,17 рубля (+0,24 рубля).

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2%), "Сургутнефтегаза" (+1,8% и +0,5% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) в I квартале получил 397,4 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, сообщил банк в отчетности. Рыночный прогноз по прибыли Сбербанка составлял 397 млрд руб.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) выдала предупреждение маркетплейсу Ozon (MOEX: OZON) (-0,3%), усмотрев в его действиях признаки нарушения закона о защите конкуренции. В сообщении ФАС говорится, что в 2023 году и I квартале 2024 года регулятор получал многочисленные обращения граждан и предпринимателей на действия маркетплейса. В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства, сообщил регулятор.

Подешевели акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "ТКС Холдинга" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), расписки OZON (-0,1%).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в пятницу улучшился после оптимистичных квартальных результатов американских компаний Microsoft и Alphabet.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI уже несколько сессий подряд отступают от внутридневных минимумов и возвращаются в район сопротивлений $88,90 и $84 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков), преодолеть которые, однако, пока не решаются в связи с отсутствием значимых фундаментальных драйверов. В пятницу интерес представляют отчетности Сбербанка, "Яндекса" и Fix Price (MOEX: FIXP). На Мосбирже начнутся торги акциями МТС-банка, отмечает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что в пятницу индекс МосБиржи попытается подняться выше 3450 пунктов.

Главными событиями дня станут заседание ЦБ РФ и IPO МТС-банка (MOEX: MBRD). Риторика Центробанка может существенно повлиять на ход торгов, хотя ставка может остаться без изменений. Старт торгов акциями МТС-банка вернет на рынок замороженные ранее средства инвесторов. В данном случае влияние этого фактора может быть ощутимым, так как книга заявок была переподписана в пять раз по верхней ценовой границе. Не стоит также забывать, что в субботу Мосбиржа будет проводить торги, поэтому причин для закрытия позиций перед праздниками нет, считает аналитик.

Продолжается рост акций "Русала" на фоне выросших цен на алюминий, а также планов правительства РФ принять меры поддержки отрасли после введения ограничений со стороны США и Великобритании, отмечает Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", в пятницу состоится заседание Банка России по денежно-кредитной политике - ожидается, что регулятор сохранит ставку на уровне 16% годовых и обновит среднесрочный прогноз по уровню ставки. В прошлый раз (в феврале 2024 года) Банк России пересмотрел свои ожидания по диапазону ключевой ставки на 2024 год с 12,5-14,5% (в октябрьском прогнозе) до 13,5-15,5%, а прогноз сальдо счета текущих операций был ухудшен до $42 млрд с $75 млрд.

"Мы не исключаем того, что регулятор может повысить диапазон ставки на конец года, поскольку устойчивое инфляционное давление может потребовать более длительного периода удержания высоких ставок. Нельзя исключать и того, что ожидания по счету текущих операций будут понижены на фоне давления санкций и последующего сжатия экспорта в сочетании с высоким внутренним спросом и ростом импорта", - полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia после выходного дня упал на 1,3%, южнокорейский Kospi прибавил 1%, китайский Shanghai Composite поднялся на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавляет 2,2%), в Европе динамика смешанная (индексы FTSE и CAC 40 просели на 0,1-0,6%, DAX вырос на 0,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-1,1%).

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

Прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод - до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ.

Регулятор ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м - на 1%, как и ранее, в 2026-м - также на 1%.

На нефтяном рынке утром цены продолжают подъем, начавшийся накануне в последние часы торгов за счет закрытия "коротких" позиций игроками.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $89,35 за баррель (+0,4% и +1,1% накануне), июньская цена WTI - $83,96 за баррель (+0,5% и +0,9% в четверг).

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в "минусе", сумев отскочить вверх под самый конец торгов.

Днем ранее Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+10%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+7,1% и +9,8% "префы"), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (+5,3%), "МКПАО "Лента" (MOEX: LNTA) (+5,1%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+4,9%).

Ритейлер МКПАО "Лента" в I квартале 2024 года увеличил продажи по сравнению с аналогичным периодом 2023 года в 1,6 раза, до 202 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результаты включают показатели ритейлера "Монетка" со 2 октября 2023 года. Ритейлер по итогам I квартала получил чистую прибыль в размере 3,55 млрд рублей против убытка годом ранее.

MD Medical Group Investments Plc (+0,4%) (MDMG, управляет сетью клиник "Мать и дитя" (MOEX: MDMG) (MDMG)) в I квартале нарастила выручку на 23,2% - до 7,66 млрд рублей, говорится в сообщении компании. MDMG, зарегистрированная в 2010 году, на 67,9% принадлежит основателю и главе компании Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Подешевели акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-4,2%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-2,7%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-2,1%).

Чистая прибыль ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-0,5%) по РСБУ в I квартале 2024 г. снизилась на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,2 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 33,9 млрд руб. (+4,7%).

ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-0,3%) по итогам первого квартала 2024 года получило чистую прибыль в размере 5,605 млрд рублей, что на 0,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 7,32 млрд рублей (из них 1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 739,59 млн рублей на бумаги "Яндекса" и 554,52 млн рублей на акции "Полюса").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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