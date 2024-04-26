"Финам" повысил рейтинг акций Biogen до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Biogen Inc. с "держать" до "покупать" на фоне опубликованной отчетности эмитента за первый квартал текущего года, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была при этом сохранена на уровне $234,7 за штуку.

"Акции Biogen за последние двенадцать месяцев растеряли в стоимости 31,1% на фоне разочарования инвесторов по поводу не слишком успешного запуска новых препаратов. Но после просадки, имевшей место с начала года, "апсайд" бумаги теперь соответствует рейтингу "покупать", при этом у нас нет оснований для пересмотра целевой цены, - указывает Саидова. - Компании удалось опередить прогнозы по чистой прибыли на акцию в первом квартале 2024 года, при этом эмитент выглядит недооцененным с фундаментальной точки зрения - торгуется с дисконтом в размере 16,2% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/S и EV/EBITDA на год вперед".

Biogen Inc. - одна ведущих биотехнологических компаний, основана в 1978 году и базируется в американском штате Массачусетс. Эмитент специализируется на неврологических и нейродегенеративных заболеваниях и за 45-летнюю историю деятельности завоевал репутацию пионера исследований в области человеческого мозга, в том числе в направлении рассеянного склероза и болезни Альцгеймера.

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