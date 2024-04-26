Курс рубля, вероятно, останется около 92 руб./$1 в пятницу - SberCIB

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется около уровня 92 руб./$1 по итогам торговой сессии в пятницу, в субботу возможно отступление рубля ближе к 93 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"По нашим прогнозам, баррель нефти марки Brent будет торговаться в пятницу в интервале $89-90 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности большинства ОФЗ-ПД со сроком погашения до трех лет прибавили в четверг 5-15 б.п., в то время как на остальной части кривой они не изменились. На заседании ЦБ РФ мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16% годовых, однако риторика регулятора может ужесточиться. Возможно, в пятницу доходности ОФЗ вырастут еще на несколько базисных пунктов", - пишут аналитики SberCIB в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.