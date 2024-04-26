.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В марте промпроизводство в РФ выросло на 4%
Рост промпроизводства в РФ в марте замедлился до 4% после 8,5% в феврале, сообщил Росстат. Данные оказались слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 4,9%. За 1-й квартал промпроизводство в РФ выросло на 5,6%
 
После небольшого замедления в конце года, экономика РФ снова уверенно растет - Набиуллина
Экономика РФ в начале года уверенно росла, но со 2-го квартала в базовом сценарии начнет переходить к более сбалансированным темпам роста, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором...
 
В закон о госзакупках хотят внести механизм офсетных контрактов
В законодательстве о госзакупках подробно пропишут уточненный механизм офсетных контрактов - долгосрочных договоров о поставке товаров и услуг, которые позволят компаниям инвестировать в инновации, обновление производств или НИОКР. "Сейчас многие...
 
ФАС просят проверить рост стоимости авиабилетов в экономклассе
Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили провести проверку в отношении резкого увеличения стоимости авиабилетов. С такой инициативой выступили глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг и зампред комитета по просвещению Яна...
 
26 апреля 2024 года 09:40

Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний. Экономика США в I квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Вместе с тем индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Этот отчет был плох сразу с двух сторон: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется, - отметил Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. - Федрезерву хотелось бы видеть устойчивое снижение инфляции, а рынок хочет экономического роста и роста корпоративной прибыли".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, акции технологических компаний поднимаются благодаря сильным квартальным отчетам американских Microsoft и Alphabet. Австралийский фондовый рынок, не работавший накануне из-за праздника (День ветеранов), снижается. Индекс S&P/ASX 200 теряет 1,5% вслед за падением стоимости бумаг BHP Group.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 1,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,8%. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $89,46 за баррель, что на 0,51% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $89,01 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились также на 0,51% и составили $84 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 0,9%, до $83,57 за баррель.

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс под самый конец торгов. Такие колебания были вызваны низким объемом торгов, сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж в интервью MarketWatch. "Слишком много инвесторов сыграли на понижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции", - считает он. Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,625 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,836 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 105,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 898,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,32%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,22%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,03%), "АФК Система-1P-19" (-0,43%) и "ГК Автодор-003Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк установил объем размещения дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-03-002Р в размере 12 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 25 апреля. Планируемый объем займа составлял не менее 10 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Техразмещение запланировано на 26 апреля. РСХБ 18 апреля завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-03-002Р объемом 10 млрд рублей по цене 100% от номинала. С учетом доразмещения объем займа в обращении составляет 30 млрд рублей. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

МТС-банк (MOEX: MBRD) установил ставку 1-11-го купонов по двум выпускам бессрочных субординированных облигаций серий 03СУБ и 04СУБ объемом 3 млрд рублей каждый на уровне 18% годовых. По истечении 5,5 года по займам предусмотрено исполнение call-опционов. Номинальная стоимость одной бумаги - 10 млн рублей. Размещение выпусков начнется 26 апреля. Выпуски будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "ГТЛК" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке по 5-летним облигациям серии 001P-21 с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 215 базисных пунктов. Компания 25 апреля провела сбор заявок на бонды. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 3 мая.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-19-го купонов облигаций 36-й серии в размере 8,42% годовых. Компания разместила выпуск облигаций на 15,25 млрд рублей в апреле 2016 года. Срок обращения выпуска - почти 25 лет (9100 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых. Ставки 2-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 27-го купона облигаций серий БО-08 на уровне 16% годовых. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 16% годовых. По выпуску 13 мая предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
26 апреля 2024 года 20:03
Рубль в пятницу обновил максимумы с марта к основным валютам перед длительными праздничными выходными и уплатой налогов
Москва. 26 апреля. Доллар США, евро и китайский юань подешевели на Московской бирже по итогам пятницы, при этом в ходе торгов все три валюты падали к уровням начала марта. Рубль вырос к бивалютной корзине, продолжая восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал и перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая.    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 19:45
Рынок акций РФ в пятницу подрос, но не удержал рубеж 3450п по индексу МосБиржи из-за укрепления рубля на сигналах от ЦБ РФ
Москва. 26 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками после сигнала ЦБ РФ о необходимости поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике для борьбы с инфляцией; индекс МосБиржи не смог удержаться выше 3450 пунктов из-за укрепления рубля, в то время как внешние рынки подавали позитивные сигналы. Выросли на дебютных торгах после IPO акции МТС-банка (+5%).    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 19:15
Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 26 апреля. Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ за пять дней немного сузились.    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 19:03
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 348,5 рубля за штуку, сообщается в обзоре заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Финансовые результаты эмитента за первый квартал года оказались...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 18:41
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 360 рублей за штуку на фоне в целом ожидаемых и нейтральных результатов представленной отчетности эмитента, сообщается в обзоре аналитика Ольги Найденовой. "Эмитент опубликовал...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 18:21
ЦБР, вероятно, сохранит ставку на уровне 16% и в июне 2024г - Совкомбанк
Банк России, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых и на заседании в июне текущего года, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Банк России в апреле ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, оставил нейтральный сигнал и несколько ужесточил риторику,...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 18:00
ПСБ сохраняет долгосрочную положительную оценку акций Яндекса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет положительную оценку перспектив цены акций "Яндекса" на долгосрочном горизонте, прогнозная стоимость находится на уровне 4850 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Эмитент представил финансовые результаты за I квартал 2024 года....    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 17:40
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг Мать и дитя
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг MD Medical Group, владеющей сетью частных медицинских клиник "Мать и дитя", несмотря на позитивные операционные результаты эмитента за первый квартал 2024 года, сообщается в обзоре аналитиков. "По мультипликаторам расписки...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 17:18
"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной ценой 250 руб
"Финам" рекомендует продавать акции Whoosh с прогнозной стоимостью 250 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал снижения 19% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова. "С начала года котировки бумаг эмитента выросли на 42%, значительно...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:50
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120п в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятно сохранение повышенной волатильности на американском фондовом рынке в пятницу, индекс S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 5020-5120 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Заседание FOMC, на котором будет обсуждаться дальнейший курс...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:29
Акции "Самолета" остаются привлекательными для вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ГК "Самолет" остаются привлекательными для вложений, эмитент демонстрирует не только финансовую эффективность, но и рост бизнеса, в то время как для застройщиков складываются неблагоприятные условия на рынке, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Российский девелопер раскрыл...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 16:09
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с целью 331 руб
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют торговую идею на покупку акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 331 рубля за штуку на фоне сильных финансовых результатов и высокой дивидендной доходности, сообщается в комментарии. "Эмитент опубликовал финансовые результаты МСФО за первый квартал 2023...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:50
Рубль днем возобновил укрепление к основным валютам перед длительными выходными и уплатой налогов за март и I квартал
Москва. 26 апреля. Доллар США, евро и китайский юань усилили темпы снижения на Московской бирже днем в пятницу; при этом все три валюты торгуются на уровнях начала марта. Рубль укрепляется к бивалютной корзине, продолжая восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал и перед длительными выходными из-за празднования 1 Мая.    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:45
Акции "Самолета" - фавориты среди девелоперов на фондовом рынке РФ - ПСБ
Акции ГК "Самолет" являются фаворитами среди компаний сектора строительства на российском фондовом рынке, прогнозная стоимость бумаги эмитента на горизонте года составляет 5300 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 38,5% от текущего уровня, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Лаура...    читать дальше
.
26 апреля 2024 года 15:14
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг "Ленты"
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг ПАО "Лента", несмотря на сильные операционные и финансовые показатели за первый квартал текущего года, сообщается в обзоре аналитиков. "Считаем бумаги эмитента локально перекупленными по сравнению с другими ритейлерами", -...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.