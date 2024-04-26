Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе ожиданий сохранения ключевой ставки на уровне 16% на заседании ЦБ РФ 26 апреля, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний. Экономика США в I квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Вместе с тем индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Этот отчет был плох сразу с двух сторон: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется, - отметил Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. - Федрезерву хотелось бы видеть устойчивое снижение инфляции, а рынок хочет экономического роста и роста корпоративной прибыли".

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона в основном растут в пятницу, акции технологических компаний поднимаются благодаря сильным квартальным отчетам американских Microsoft и Alphabet. Австралийский фондовый рынок, не работавший накануне из-за праздника (День ветеранов), снижается. Индекс S&P/ASX 200 теряет 1,5% вслед за падением стоимости бумаг BHP Group.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite увеличился на 1,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - на 2,3%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 1,2%. Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов прибавил 0,8%. Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне. Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск составила $89,46 за баррель, что на 0,51% выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на 1,1%, до $89,01 за баррель. Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились также на 0,51% и составили $84 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на 0,9%, до $83,57 за баррель.

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс под самый конец торгов. Такие колебания были вызваны низким объемом торгов, сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж в интервью MarketWatch. "Слишком много инвесторов сыграли на понижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции", - считает он. Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 апреля практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,625 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,836 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в четверг снизился на 0,06% и составил 105,84 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 898,85 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,32%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,22%) и "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,12%), а в лидерах снижения - облигации "ФСК ЕЭС БО-05" (-1,03%), "АФК Система-1P-19" (-0,43%) и "ГК Автодор-003Р-01" (-0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Россельхозбанк установил объем размещения дополнительного выпуска N2 облигаций серии БО-03-002Р в размере 12 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 25 апреля. Планируемый объем займа составлял не менее 10 млрд рублей. Цена доразмещения - 100% от номинала. Техразмещение запланировано на 26 апреля. РСХБ 18 апреля завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций серии БО-03-002Р объемом 10 млрд рублей по цене 100% от номинала. С учетом доразмещения объем займа в обращении составляет 30 млрд рублей. Основной выпуск 3-летних облигаций серии БO-03-002P на 20 млрд рублей был размещен в феврале текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные, рассчитываются как RUONIA плюс 1,3% годовых.

МТС-банк (MOEX: MBRD) установил ставку 1-11-го купонов по двум выпускам бессрочных субординированных облигаций серий 03СУБ и 04СУБ объемом 3 млрд рублей каждый на уровне 18% годовых. По истечении 5,5 года по займам предусмотрено исполнение call-опционов. Номинальная стоимость одной бумаги - 10 млн рублей. Размещение выпусков начнется 26 апреля. Выпуски будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "ГТЛК" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке по 5-летним облигациям серии 001P-21 с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей на уровне 215 базисных пунктов. Компания 25 апреля провела сбор заявок на бонды. По выпуску предусмотрены квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 3 мая.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 18-19-го купонов облигаций 36-й серии в размере 8,42% годовых. Компания разместила выпуск облигаций на 15,25 млрд рублей в апреле 2016 года. Срок обращения выпуска - почти 25 лет (9100 дней). Ставка 1-го купона установлена в размере 12,4% годовых. Ставки 2-50-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 1% годовых.

АО "ДОМ.РФ" установило ставку 27-го купона облигаций серий БО-08 на уровне 16% годовых. Выпуск сроком обращения 33 года объемом 5 млрд рублей был размещен в ноябре 2017 года. Ставка текущего купона - 16% годовых. По выпуску 13 мая предстоит исполнение оферты.