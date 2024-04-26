Среднесрочная оценка рынка акций РФ остается позитивной - БКС Экспресс

Среднесрочная оценка российского рынка акций остается позитивной, говорится в комментарии эксперта БКС Экспресс Альберта Короева.

"Индекс Мосбиржи в четверг показал небольшой отскок, прибавив полпроцента, но пока нет уверенности, что стартовавший от максимумов откат уже прерван. Обороты по бумагам состава индекса едва превысили 53 млрд руб. - минимум с 6 февраля. "Тяжеловесы" - Сбербанк, "Газпром", "ЛУКОЙЛ" - в своей динамике уложились в 0,3%. Среднесрочный взгляд на рынок остается позитивный, даже если локальный откат получит некоторое развитие. Цель на уровне 3600 по индексу Мосбиржи может быть взята в предстоящий дивидендный сезон, - пишет аналитик. - В пятницу ожидается много важных событий, и активность инвесторов, вероятно, будет выше предыдущего дня. Ждем заседание ЦБ, начало торгов акциями МТС-банка, отчеты Сбербанка, "Яндекса", рекомендация по дивидендам ВТБ".

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