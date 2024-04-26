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26 апреля 2024 года 09:29
Флоатеры стоит оставить в фокусе внимания инвесторов - ПСБ
Флоатеры (ОФЗ и корпоративные) по-прежнему стоит оставить в фокусе внимания инвесторов, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Рынок ОФЗ продолжил консолидацию в преддверии заседания ЦБ РФ - доходность индексного портфеля RGBI выросла на 1 б.п. (до 13,61% годовых). Как мы отмечали, ЦБ в пятницу сохранит ключевую ставку на 16% годовых и, вероятно, будет крайне осторожен с сигналами на фоне сохраняющихся инфляционных рисков (сильный потребительский спрос, рост кредитования и прочее). Интригой является реакция регулятора на повышение МЭР прогноза по инфляции на конец года до 5,1% (4-4,5% у ЦБ). Не исключаем, что Банк России повысит прогноз средней ключевой ставки на 2024 и 2025 гг., что сдвинет ожидания снижения ставки, - отмечает эксперт в обзоре. - Мы не ожидаем, что ЦБ в пятницу сможет порадовать инвесторов в ОФЗ-ПД; по-прежнему рекомендуем сохранять фокус на флоатерах (ОФЗ и корпоративных)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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