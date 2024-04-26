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26 апреля 2024 года 09:09

Brent торгуется у $89,4/барр.

Уолл-стрит снизилась по итогам торгов в четерг на данных о ВВП и инфляции. Азиатские рынки акций в основном растут в пятницу. Нефть умеренно дорожает в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, участники рынка оценивали макроэкономические статданные и отчетности крупных компаний.

Экономика США в первом квартале увеличилась на 1,6% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,5%, согласно данным Trading Economics. Темпы роста ВВП существенно замедлились по сравнению с четвертым кварталом, когда они составили 3,4%.

Индекс PCE Core (изменение потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей), который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в первом квартале вырос на 3,7% относительно предыдущих трех месяцев. В четвертом квартале прошлого года индекс увеличился лишь на 2%.

"Этот отчет был плох сразу с двух сторон: экономический рост замедляется, а инфляционное давление сохраняется, - отметил Крис Закарелли из Independent Advisor Alliance. - Федрезерву хотелось бы видеть устойчивое снижение инфляции, а рынок хочет экономического роста и роста корпоративной прибыли".

Тем временем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 5 тыс. и составило 207 тыс., обновив минимум более чем за два месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 215 тыс. с 212 тыс. неделей ранее.

Акции Meta (SPB: META) Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) упали на 10,6%. Компания увеличила чистую прибыль в первом квартале более чем вдвое, однако повысила годовой прогноз капитальных затрат.

Рыночная стоимость International Business Machines (SPB: IBM) опустилась на 8,3%, компания стала лидером снижения в индексе Dow Jones. Компания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам первого квартала, однако второй показатель не оправдал ожиданий рынка.

Капитализация Ford Motor (SPB: F) увеличилась на 0,7%. Американский автопроизводитель в январе-марте сократил чистую прибыль на 24%, при этом скорректированный показатель и выручка оказались лучше ожиданий экспертов.

Цена бумаг Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) снизилась на 8,5% на фоне чистого убытка по итогам прошлого квартала.

American Airlines Group (SPB: AAL) завершила первый квартал 2024 года с чистым убытком, при этом ее выручка была рекордной для января-марта. Котировки бумаг авиакомпании повысились на 1,5%.

Американская Caterpillar (SPB: CAT), производитель оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, в первом квартале увеличила чистую прибыль в полтора раза и немного сократила выручку, при этом скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов. Её акции подешевели на 7%.

Котировки акций Union Pacific Corp. (SPB: UNP) выросли на 5%. Чистая прибыль американского железнодорожного оператора в минувшем квартале не изменилась, при этом показатель в расчете на акцию слабо вырос, что стало приятным сюрпризом для инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,98% и составил 38085,8 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 опустилось на 0,46% - до 5048,42 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,64% и составил 15611,76 пункта.

Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном растут в пятницу, акции технологических компаний поднимаются благодаря сильным квартальным отчетам американских Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Alphabet Inc. (SPB: GOOG).

Австралийский фондовый рынок, не работавший накануне из-за праздника (День ветеранов), снижается. Индекс S&P/ASX 200 теряет 1,5% вслед за падением стоимости бумаг BHP Group (-4,6%). В четверг стало известно, что BHP сделала горнодобывающей компании Anglo American предложение о слиянии путем обмена акциями, оценив ее в $39 млрд.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 1,1% в ходе торгов.

Банк Японии сохранил ключевую процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,1% годовых по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания, повысив прогнозы инфляции на текущий и следующий финансовые годы.

Он также заявил, что продолжит выкуп государственных и корпоративных облигаций в соответствии с принятыми в марте решениями.

Прогноз инфляции (индекс потребительских цен без учета свежих продуктов питания) на 2024 фингод повышен японским ЦБ до 2,8% с ожидавшихся в январе 2,4%, на 2025 фингод - до 1,9% с 1,8%. В 2026 фингоду этот показатель составит 1,9%, ожидают в ЦБ.

Регулятор ожидает роста ВВП Японии в 2024 фингоду на 0,8% (ранее +1,2%), в 2025-м - на 1%, как и ранее, в 2026-м - также на 1%.

Акции SoftBank Group прибавляют в цене 2,3% на торгах в Токио в пятницу, бумаги Advantest подорожали на 1,6%, Keyence Corp. - на 7,2%, Tokyo Electron - на 2,7%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 1,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 2,3%.

Лидерами роста в материковом Китае являются IT-компании, в том числе, Zhongji Innolight (+12,4%), Foxconn Industrial (+10%), Eoptolink Technology (+7,3%), Dawning Information (+6%), Contemporary Amperex (+2,2%).

В Гонконге дорожают акции Tencent Holdings (SPB: 700) (+3,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,9%), Meituan (SPB: 3690) (+5,1%), JD.Com Inc. (SPB: JD) (+6,1%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI поднялся на 1,2%.

Акции Samsung Electronics выросли в цене на 0,5%, SK Hynix - на 3,8%, LG Energy Solution - на 0,2%, Hyundai Motor - на 0,8%, Kia Corp. - на 3,3%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются утром в пятницу после роста в последние часы торгов накануне.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:01 мск составляет $89,35 за баррель, что на $0,34 (0,38%) выше показателя на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты выросли в цене на $0,99 (1,1%), до $89,01 за баррель.

Котировки фьючерсов на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,29 (0,35%) и составили $83,86 за баррель. По итогам прошлой сессии контракт подорожал на $0,76 (0,9%), до $83,57 за баррель.

Большую часть прошлой сессии нефть торговалась в минусе, сумев выйти в плюс под самый конец торгов. Такие колебания были вызваны низким объемом торгов, сказал управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж в интервью MarketWatch. "Слишком много инвесторов сыграли на понижение, и теперь они пытаются закрыть свои позиции", - считает он.

Днем ранее министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем снижение было зафиксировано впервые за пять недель. Несмотря на это, цены на нефть в среду слабо снизились.

"Быки", вероятно, очень расстроены реакцией рынка на более значительное, чем ожидалось, падение запасов нефти", - отметили аналитики брокерской компании Zaner.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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