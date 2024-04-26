"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ММК

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) с прогнозной стоимостью на уровне 71,7 рубля за штуку, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Василия Данилова.

"Эмитент представил сильные финансовые результаты за 1К24. Выручка и EBITDA продемонстрировали уверенный рост, однако свободный денежный поток снизился из-за роста оборотного капитала и CAPEX. При этом компания позитивно оценивает перспективы второго квартала, ожидая восстановление продаж, в первую очередь, премиальной продукции. Также в ближайшее время совет директоров "ММК" планирует дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год, размер которых, согласно нашей оценке, может составить 2,8-3,6 руб. на акцию", - указывает эксперт.

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