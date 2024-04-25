Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Ford Motor с целевой ценой $16 за штуку, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Дмитрия Позднякова.

"Результаты Ford по итогам прошедшего квартала можно назвать нейтральными. - отмечает эксперт. - При незначительном снижении объемов поставок Ford удается удерживать цены реализации на уровне прошлого года. Ближайшие кварталы могут оказаться более удачными для автопроизводителя с точки зрения поставок, так как производственные задержки из-за вывода на рынок новых моделей уйдут, а общие продажи внедорожников могут снова показать рост. Наша оценка Ford Motor соответствует 7 прогнозным прибылям за 2024 год, что соответствует среднеисторическим значениям за последние пять лет. Тем не менее, после 2024 года мы ожидаем продолжения роста чистой прибыли, что открывает потенциал к положительной переоценке бумаг в текущем году".

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