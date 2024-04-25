Цикл смягчения монетарной политики ЦБР может начаться уже в июле - "Тинькофф Инвестиции"

Текущие условия создают возможности для смягчения монетарной политики ЦБ РФ уже в июле, но регулятор может отложить первое снижение ставки до сентября-октября, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций" на второе полугодие 2024 года.

На взгляд экспертов, экономическая активность в России в начале 2024 года превзошла ожидания, делая Банк России более настороженным в отношении инфляционных рисков и отодвигая тем самым снижение ключевой ставки на вторую половину году. Однако запас снижения ключевой ставки с текущего рекордного высокого уровня весьма существенный, в том числе из-за вероятного сокращения бюджетного стимула.

Важными факторами на второе полугодие 2024 года, по мнению аналитиков, также должны стать:

- Постепенное сокращение роли бюджетного стимула.

- Сворачивание широкой программы льготной ипотеки.

"Это поддерживает наш оптимизм относительно дальнейшего замедления инфляции, которое станет заметным в годовом показателе со второго полугодия: годовая инфляция должна снизиться примерно до 5% г/г. Все это, на наш взгляд, создает возможности для начала цикла смягчения монетарной политики Банка России уже в июле, но регулятор может предпочесть отложить первое снижение ставки до сентября-октября. По нашим оценкам, к концу 2024 года ключевая ставка может снизиться до 12%, а на горизонте 12-15 месяцев - опуститься ниже 10%", - прогнозируют стратеги "Тинькофф Инвестиций".

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