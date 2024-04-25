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25 апреля 2024 года 15:34

Рубль продолжает восходящую динамику последних дней перед уплатой налогов за март и первый квартал

Москва. 25 апреля. Доллар США и евро умеренно дешевеют, китайский юань слабо колеблется от плюса к минусу на Московской бирже днем в четверг; при этом ранее в ходе торгов все три валюты обновили минимальные значения конца марта - начала апреля. Рубль немного подрастает к бивалютной корзине, продолжая восходящую динамику последних дней благодаря спросу на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 92,11 руб./$1 в 15:00 мск, что на 13,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов доллар вплотную приближался к 92 руб. впервые с 3 апреля. Евро к этому времени стоил 98,62 руб./EUR1, подешевев на 12,75 копейки. Евро торгуется вблизи минимальных отметок с 7 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 13,03 копейки, до 95,04 руб. Курс китайского юаня подрос на 0,2 копейки - до 12,68 руб. Ранее юань снижался до 12,6453 руб. впервые с 29 марта.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно повышается в основных валютных парах в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ. Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля, и анализируют свежие новости относительно перспектив продления норм об обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами, введенное президентским указом в минувшем октябре.

Требование об обязательной продаже валютной выручки, как ожидается, будет продлено сразу на год, до конца апреля 2025 года, сообщили "Интерфаксу" источники, близкие к финансово-экономическому блоку правительства. Соответствующее принципиальное решение, по данным одного из собеседников агентства, уже согласовано и принято. Изначально предполагалось, что требование, истекающее в апреле, может быть продлено до конца года. Параметры и подробный перечень компаний из действующего указа не раскрывались. Сообщалось лишь, что документ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

В соответствии с утвержденным правительством порядком, начиная с 16 октября 2023 г, в течение 60 дней с момента получения средств попавшие в перечень компании обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты, полученной в соответствии с условиями их экспортных контрактов. Также они обязаны в течение двух недель продавать на внутреннем рынке не менее 90% зачисленной валютной выручки (но не менее 50% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом, в срок не более 30 дней с момента их получения).

Предполагается, что нормативы продажи валютной выручки при продлении сохранятся, сообщали ранее "Ведомости" со ссылкой на источники.

"Российская валюта сегодня стабилизировалась, торгуется в районе 92 руб. по отношению к доллару США. В краткосрочной перспективе мы ожидаем котировки рубля к доллару в диапазоне 92-95 руб./$1. Среднесрочные перспективы у рубля в целом позитивные. Комфортное сальдо счета текущих операций на фоне относительно высоких цен на нефть и других товаров российского экспорта, а также жесткая денежно-кредитная политика ЦБ продолжат оказывать поддерживающий эффект национальной валюте. Она будет оставаться стабильной. Более того, не исключено, что уже на пятничном заседании Банк России может ужесточить риторику в отношении монетарной политики, что также будет влиять на стабильность рубля", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев.

Цены на нефть умеренно поднимаются днем в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск подорожали на 0,22%, до $88,21 за баррель. Фьючерсы на WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,19%, до $82,96 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,7%.

Как стало известно в среду, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,368 млн баррелей. Падение стало максимальным с января, причем сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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