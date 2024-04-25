"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 3370 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 3370 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16,7%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания 9 апреля раскрыла финансовые результаты по МСФО. Эмитент сохранил высокие темпы роста бизнеса и объявил дивиденды, отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки движутся в восходящем тренде, произошел локальный откат. Потенциал продолжения тренда сохраняется. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 2650 руб. риск на портфель составит 0,83%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,01", - указывают в "Финаме".

"Группа Позитив" - российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

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