Рубль может остаться в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024г - "Тинькофф Инвестиции"

Рубль может остаться в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024 года, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций" на второе полугодие 2024 года.

Адаптация к новой реальности последних двух лет в основном завершена, считают аналитики, и рубль, по их мнению, не выглядит ни слишком дорогим (как в 2022 году), ни слишком дешевым (как летом-осенью 2023 года). На взгляд стратегов "Тинькофф Инвестиций", при сохранении более-менее стабильной сырьевой конъюнктуры, которая сейчас заложена в консенсус глобального рынка, рубль может остаться в диапазоне 90-95 руб./$1 до конца 2024 года. При этом вероятно сохранение сезонной волатильности. Товарные потоки продолжают оказывать существенное воздействие на конъюнктуру валютного рынка.

"Внутренние условия работают на пользу рубля, - указывают эксперты. - Импорт, который создает спрос на валюту, стабилизировался во втором полугодии 2023 года, а 2024-й начался на уровне заметно ниже прошлого года. Импорт сдерживает повышение цен, жесткая денежно-кредитная политика, а также исчерпание отложенного спроса. Отток капитала из страны тоже существенно замедлился, и мы не видим очевидных триггеров для его возможного ускорения. Перевод частных средств во внешний периметр уже достиг определенного насыщения и сдерживается усложнением условий трансграничных операций, а также в определенной степени высокими рублевыми ставками. Погашение внешнего долга, учитывая уже случившееся рекордное снижение, приобрело более размеренный характер. А вывод оставшихся средств иностранных инвесторов ограничен регулированием. Хотя мы и ожидаем снижения ключевой ставки, но денежно-кредитные условия фактически будут жесткими еще в течение длительного периода. Это также окажет позитивное воздействие на рубль. Кроме того, стабилизации рубля способствует бюджетное правило, валютная часть которого была доработана с этого года, и наличие в арсенале Банка России регуляторных мер по движению капитала, которые он активно применяет и продолжает настраивать".

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