Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3600-3800пп к концу текущего года - "Тинькофф Инвестиции"

Вероятен рост индекса Мосбиржи до 3600-3800 пунктов к концу текущего года, говорится в стратегии "Тинькофф Инвестиций" на второе полугодие 2024 года.

Ожидается усиление активности инвесторов и роста рынка акций во второй половине 2024 года, полагают аналитики. Драйверами роста, по их мнению, должны стать:

- новый цикл снижения процентных ставок в экономике РФ;

- прогресс в вопросе редомициляции;

- анонсы дивидендов и их выплата;

- рост финансовых показателей компаний;

- низкие рыночные оценки.

По прогнозам экспертов, индекс Мосбиржи к концу года может достичь 3600-3800 пунктов (в зависимости от динамики макропоказателей). Это на 4-10% выше текущего уровня. При этом рост отдельных акций может быть существенно выше роста индекса.

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