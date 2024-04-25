Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике "фишек", игроки оценивают корпоративные новости

Москва. 25 апреля. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабо подросшей нефти (Brent торгуется в районе $88,3 за баррель), игроки оценивают поступающие с утра корпоративные новости. Индекс МосБиржи топчется вблизи 3430 пунктов, упал "Яндекс" , выросла АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3427,78 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1172,84 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,6%.

Доллар стоит 92,08 рубля (-0,17 рубля).

Подешевели акции "Яндекса" (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,1% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

ММК в I квартале получил EBITDA 42,15 млрд руб. при прогнозе 41,4 млрд руб. ММК в ближайшее время раскроет рекомендацию совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год, сообщил "Интерфаксу" председатель совета Виктор Рашников.

Подорожали акции АФК "Система" (+1,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,3%), бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,1% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Ozon по итогам I квартала 2024 года нарастил оборот (GMV), включая услуги, на 88% - до 570,2 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA группы Ozon в отчетном периоде увеличилась на 16% - до 9,3 млрд рублей. При этом группа получила убыток по итогам квартала в 13 млрд рублей против прибыли в 10,7 млрд рублей за I квартал 2023 года.

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в I квартале 2024 года выросла в 12,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 4,36 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 10,94 млрд руб. (+20,8%).

Чистая прибыль ВТБ по МСФО в первом квартале 2024 года сократилась на 17% год к году, до 122,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. Результаты банка оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", предполагавшего квартальную прибыль на уровне 107,7 млрд рублей (снижение на 27%).

ВТБ по итогам публикации отчетности за второй квартал планирует повысить прогноз по чистой прибыли на 2024 год, заявил журналистам первый зампред кредитной организации Дмитрий Пьянов.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", текущая коррекция в индексе МосБиржи, вероятнее всего, не затянется. Дивидендный сезон поддерживает рынок не только ростом стоимости бумаг на их объявлении, но и на вливании новой ликвидности в рынок после их выплаты. Сдерживает рост укрепляющийся рубль, однако этого также недостаточно, как видно из практики предыдущего дня. Кроме того, падение на этой неделе сопровождается снижением оборотов, что также говорит, скорее, о техническом, а не фундаментальном характере коррекции, полагают эксперты.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций не оставит попыток вернуться к росту в рублевом сегменте. В РФ полным ходом идет сезон квартальных отчетностей, которые могут повлиять на динамику акций эмитентов. В четверг инвесторы ждут возможного объявления о годовых дивидендах: в частности, ММК, и в целом в этом сезоне дивидендная доходность сталелитейного сектора после паузы в выплатах достигает 10-11% - верхней границы по рынку, отмечает Кожухова.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3400-3460 пунктов.

"Сегодняшний день богат на корпоративные события. Наиболее интересной может быть публикация финансовой отчетности ММК, ВТБ и Ozon. При этом объемы торгов должны остаться сниженными в преддверии заседания в пятницу ЦБ РФ по ключевой ставке", - отмечает он.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", на этой неделе продолжается парад корпоративных отчетов (финотчеты в четверг представят ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), ММК, "О''Кей" (MOEX: OKEY)), пройдут заседания советов директоров "Займера" (MOEX: ZAYM) и "Европлана" (MOEX: LEAS), в повестку которых включены вопросы о дивидендах за 2023 год. Насыщенный корпоративный календарь, вероятно, поддержит интерес инвесторов к рынку акций. В то же время сдерживающим фактором может выступать предстоящее заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу.

В четверг заканчивается прием заявок на участие в IPO МТС-банка (MOEX: MBRD). По сообщениям СМИ, книга заявок переподписана более чем в пять раз, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,2%, южнокорейский Kospi - на 1,8%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE вырос на 0,8%, CAC 40 и DAX просели на 0,1-0,3%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-1,2%).

Биржи Австралии закрыты в связи с празднованием Дня ветеранов.

Аналитики UBS улучшили оценку рынка акций материкового Китая и Гонконга до "выше рынка", отметив хорошие прибыли крупнейших компаний, сообщает MarketWatch.

Экономика Южной Кореи в первом квартале 2024 года увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев и на 3,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем более чем за два года - с четвертого квартала 2021 года. Аналитики в среднем прогнозировали, что темпы роста ВВП составят 0,6% и 2,4% соответственно, сообщает Trading Economics.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

На нефтяном рынке утром в четверг цены умеренно растут после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $88,26 за баррель (+0,3% и -0,5% накануне), июньская цена WTI - $83,04 за баррель (+0,3% и -0,7% в среду).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на максимальные с января 6,368 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 500 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-9,2%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-7% и -8,1% "префы"), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (-5,9%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-4%), "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-3,4%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,7%).

"СПБ биржа" (SPB: SPBE) (-0,6%) по итогам 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в размере 0,68 млрд рублей против 1,926 млрд рублей в 2022 году (снижение в 2,8 раза), сообщается в пресс-релизе торговой площадки.

Выросли акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+21,9% и +9,6% "префы"), ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+13%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+6,4%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+6,3%), "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+4,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,37 млрд рублей (из них 1,54 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 1,06 млрд рублей на бумаги "Системы" и 969,55 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).