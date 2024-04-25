ПСБ подтверждает прогнозную цену акций НоваБев на уровне 7000 руб

Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает прогнозную стоимость акций "НоваБев Групп" на уровне 7000 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии эксперта Екатерины Крыловой.

"225 рублей на акцию утвердили акционеры "НоваБев" в качестве дивидендов за 2023 год. Доходность - около 3,9%. 10 мая - последний день покупки акций с дивидендами, 13 мая - закрытие реестра. Рекомендация оказалась выше ожиданий рынка и наших прогнозов", - отмечает аналитик.

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