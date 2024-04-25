"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций ММК

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) на фоне низкой оценки по мультипликаторам, несмотря на невысокую потенциальную дивидендную доходность по сравнению с другими сталеварами, сообщается в материале аналитиков.

"Металлургическая компания опубликовала отчет МСФО с итогами первого квартала 2024 года. Эмитент показал рост выручки и чистой прибыли на фоне увеличения рублевых цен на стальную продукцию. Из негативных моментов стоит отметить снижение свободного денежного потока ввиду увеличения оборотного капитала и капитальных затрат, - указывают эксперты. - Ожидаем, что совет директоров "ММК" может дать рекомендацию по дивидендам за 2023 год до конца апреля или в начале мая. По нашим оценкам, размер дивиденда на акцию может составить около 3,4 рубля, доходность к текущей цене - 6%".

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