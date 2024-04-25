Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Abbott Laboratories с прогнозной стоимостью на уровне $125 за штуку, сообщается в материале старшего аналитика инвесткомпании Ильи Зубкова.

"Сильный спрос на флагманские продукты оказывает благоприятное влияние на доходы эмитента. Diabetes Care остается главным драйвером роста выручки компании. Новые продукты вносят свой вклад в совокупные доходы Abbott, обновление продуктового портфеля продолжается. Маржинальность основного бизнеса остается стабильной. Улучшение гайденса по выручке и EPS свидетельствует о сохранении позитивных ожиданий менеджмента на 2024 год", - отмечает эксперт.

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