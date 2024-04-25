"Мои Инвестиции" подтверждают позитивную среднесрочную оценку акций ММК

"Мои Инвестиции" подтверждают позитивный среднесрочный прогноз цены акций "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) ввиду сильного внутреннего спроса на сталь и привлекательной оценки бумаг.

"При текущих ценах на сталь акции компании остаются самыми дешевыми в секторе, торгуясь 2,2х EV/EBITDA 12M (дисконт составляет около 25% к среднеисторическим уровням) против 4,8х у "Северстали" и 4,4х у "НЛМК", - указывают аналитики телеграм-канала Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский.

"Эмитент опубликовал результаты за 1К24, вернувшись к квартальному раскрытию финансов с конца 2021 года. EBITDA компании выросла на 28% г/г: +8% и +2% против нашего прогноза и консенсуса соответственно. FCF (свободный денежный поток) "ММК" также оказался выше наших ожиданий на фоне более низких капитальных затрат и меньшего накопления оборотного капитала, чем мы ожидали. Квартальная доходность по FCF составила 1,3%, что ниже, чем у "Северстали", - пишут эксперты в обзоре. - Напомним, что "ММК" планирует рассмотреть вопрос о выплате дивидендов за 2023 года в конце апреля, вслед за "НЛМК" и "Северсталью", которые уже рекомендовали дивиденды за год. По нашим оценкам, при выплате 100% FCF дивдоходность может составить порядка 5%".

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