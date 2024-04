Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- экономический бюллетень ЕЦБ;

- еженедельные данные по обращениям за пособиями по безработице в США;

- предварительный ВВП США в 1К24;

- торговый баланс США в марте;

- индекс незавершенных сделок по продаже домов в США в марте;

- собрания акционеров "НоваБев Групп", "Московской биржи", банка "Санкт-Петербург" по дивидендам за 2023 год;

- операционные результаты "О''Кей" за 1К24;

- финансовые результаты "ММК" за 1К24 по МСФО;

- финансовые результаты "Самолета" за 2023 год по МСФО;

- советы директоров "Займера" и "Европлана" решат по дивидендам за 1К24;

- квартальные результаты Microsoft Corp., Alphabet Inc., Amazon.com Inc., Merck & Co., AstraZeneca, Caterpillar, Intel Corp., Honeywell International, Starbucks Corp., Barclays.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.