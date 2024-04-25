Tesla провела лучшую сессию более чем за 2 года

Уолл-стрит закрылась без единой динамики в среду. Фондовые индексы крупнейших стран АТР меняются без единой динамики в четверг. Цены на нефть восстанавливаются в четверг утром.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали множество корпоративных отчетов и статистику заказов на товары длительного пользования в США.

Объем этих заказов в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем, когда он вырос на пересмотренные 0,7%, сообщило правительство страны. Эксперты в среднем прогнозировали мартовский подъем на уровне 2,5%, по данным Trading Economics.

Без учета транспорта заказы повысились на 0,2%, как и без учета транспорта и продукции оборонной промышленности.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Обнародованные во вторник данные показали неожиданный спад активности в промышленном секторе страны и замедление роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для ФРС пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки.

Акции Tesla (SPB: TSLA) подскочили в цене на максимальные с января 2022 года 12,1% по итогам торгов в среду. Производитель электромобилей уменьшил выручку и чистую прибыль в первом квартале, но сообщил о сокращении около 6 тыс. сотрудников, ускорении запуска новых моделей, а также намекнул на прогресс в разработке роботакси.

Бумаги Visa Inc. (SPB: V) подорожали на 0,3%. Оператор крупнейшей в США платежной системы увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале на 10%.

Рыночная стоимость Texas Instruments (SPB: TXN) поднялась на 5,6%. Разработчик и производитель полупроводниковых компонентов снизил чистую прибыль в первом квартале на 35%, выручку - на 16%, однако оба показателя оказались лучше ожиданий аналитиков, как и прогноз на второй квартал.

Котировки акций AT&T Inc. (SPB: T) выросли на 1,9%. Прибыль телекоммуникационного гиганта без учета разовых факторов в минувшем квартале опустилась до 55 центов с 60 центов на акцию, но оказалась лучше консенсус-прогноза экспертов, опрошенных FactSet, на уровне 53 центов на акцию. Свободный денежный поток составил $3,1 млрд, оказавшись существенно лучше ожидавшихся экспертами $2,4 млрд.

Seagate Technology (SPB: STX), выпускающая жесткие диски и другие решения для хранения данных, нарастила рыночную стоимость на 0,7%. Компания завершила третий финквартал со скорректированной прибылью выше прогнозов рынка, несмотря на снижение выручки на 11% - до $1,66 млрд.

Цена бумаг Vertiv Holdings Co. увеличилась на 6,8%. Поставщик цифровой инфраструктуры в первом квартале получил прибыль без учета разовых факторов и выручку лучше ожиданий на фоне роста спроса на продукты с элементами искусственного интеллекта.

Между тем капитализация Enphase Energy из сферы солнечной энергетики сократилась на 5,6% на слабой отчетности.

Акции нефтесервисной Baker Hughes Co. (SPB: BKR) подешевели на 1%. Чистая прибыль компании в январе-марте составила $455 млн по сравнению с $576 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на акцию уменьшилась до $0,45 с $0,57.

Страховщик Humana Inc. (SPB: HUM) в предыдущие три месяца сократил чистую прибыль более чем в 1,5 раза. Его бумаги потеряли в стоимости 3,7%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) снизилась на 2,9%. Авиастроительный концерн в январе-марте уменьшил общую выручку на 8%, выручку в сегменте гражданских самолетов - на 31%, поставки в нем - на 36%.

Рыночная стоимость ведущих авиакомпаний сократилась на новостях о новых мерах администрации президента США Джо Байдена по защите интересов пассажиров, которые позволят им экономить более $500 млн ежегодно. В частности, перевозчики будут автоматически возвращать деньги за отмененные или значительно задержанные рейсы.

Бумаги Delta Air Lines (SPB: DAL) подешевели на 2,6%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 2,5%, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) - на 0,5%, JetBlue - на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average по итогам торгов понизился на 0,11% и составил 38460,92 пункта.

Standard & Poor''s 500 поднялся на 0,02% - до 5071,63 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,1% и составил 15712,75 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются без единой динамики.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:46 МСК увеличился на 0,2%. Гонконгский индикатор Hang Seng, который завершил предыдущие торги на максимальной отметке с ноября, в четверг прибавил еще 0,3%.

Аналитики UBS улучшили оценку рынка акций материкового Китая и Гонконга до "выше рынка", отметив хорошие прибыли крупнейших компаний, сообщает MarketWatch.

Лидерами подъема на Гонконгской фондовой бирже выступают бумаги девелоперов China Overseas Land & Investment, Longfor и China Resources Land, подорожавшие на 4,9%, 3,8% и 3,75% соответственно.

Цена акций Hong Kong Exchanges & Clearing выросла на 3,6%. Оператор Гонконгской фондовой биржи в первом квартале снизил чистую прибыль на 13% на фоне ослабления торговой активности и сокращения числа листингов, однако результат превзошел прогнозы аналитиков.

Также существенно поднимается стоимость фармацевтических компаний CSPC Pharmaceutical Group и Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) - на 4,8% и 2,6% соответственно.

При этом дешевеют бумаги производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4,3% и интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 1,9%.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:41 МСК упал на 2,2%.

Снижаются котировки акций таких компаний, как Tokyo Gas (-8,2%), Tokyo Electron (-3,7%), Toyota Motor (-3,1%), Mitsubishi Heavy Industries (-2,5%) и Fast Retailing (-3,7%).

В то же время благодаря хорошей квартальной отчетности цена бумаг Renesas Electronics выросла на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi опустился на 1,4%, несмотря на хорошие статданные.

Экономика Южной Кореи в первом квартале увеличилась на 1,3% относительно предыдущих трех месяцев, согласно предварительным данным Банка Кореи. Это максимальный подъем более чем за два года - с четвертого квартала 2021 года.

Аналитики в среднем прогнозировали, что темпы роста ВВП останутся на уровне октября-декабря 2023 года и составят 0,6%, сообщает Trading Economics.

Котировки бумаг Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, упали на 2,7%, сталелитейной Posco - на 0,4%, авиаперевозчика Korean Air Lines - на 0,5%.

Между тем акции автопроизводителя Hyundai Motor прибавили в цене 0,4%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 потерял 0,01%.

Крупнейшая горнодобывающая компания мира BHP сделала предложение Anglo American об объединении путем обмена акциями. Как сообщила Anglo American, ее руководство в настоящее время изучает это предложение вместе с консультантами.

Цена акций BHP в четверг уменьшилась на 0,6%, другого представителя отрасли - Rio Tinto - на 0,2%.

Цены на нефть повышаются утром в четверг после снижения по итогам предыдущей сессии, трейдеры продолжают оценивать данные о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:03 мск составляет $88,17 за баррель, что на $0,15 (0,17%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подешевели на $0,4 (0,5%), до $88,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,13 (0,16%), до $82,94 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,55 (0,7%), до $82,81 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,368 млн баррелей - до 453,6 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны.

Это максимальное падение с января. Сокращение запасов было зафиксировано впервые за пять недель на фоне увеличения объемов нефтепереработки.

Аналитики прогнозировали в среднем повышение на 1,6 млн баррелей, по данным Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal ожидали повышения на 500 тыс. баррелей.

Резервы бензина снизились на 0,634 млн баррелей и составили 226,7 млн баррелей. Между тем запасы дистиллятов выросли на 1,614 млн баррелей - до 116,6 млн баррелей.

Эксперты ожидали сокращения резервов бензина на 1,4 млн баррелей, дистиллятов - на 0,9 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, за прошедшую неделю сократились на 659 тыс. баррелей.

При этом спрос на бензин снизился на 239 тыс. баррелей в сутки, до минимальных с середины февраля 8,4 млн б/с, что оказало давление на нефтяные котировки накануне.