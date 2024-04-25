Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новостей о денежно-кредитной политике РФ

Москва. 25 апреля. Доллар и юань практически не меняются на Московской бирже на старте торгов в четверг, рубль стабилен после заметного укрепления накануне и в ожидании новостей о дальнейшем формировании денежно-кредитной политики страны.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,2275 руб./$1 (-1,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 27,83 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1,8 коп. - до 12,6925 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль стабилен в ожидании ключевых событий ближайших дней, определяющих денежно-кредитную политику РФ. Участники рынка готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля, и ждут официальных подтверждений решения о продлении до конца 2024 года требования об обязательной продаже валютной выручки. Накануне об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Сейчас эта мера действует до 30 апреля 2024 года.

Вместе с тем, накануне нацвалюта уверенно выросла в основных валютных парах на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Нефтяные котировки и мировые рынки капитала немного колеблются без единой динамики, не оказывая решающего воздействия на валюту.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,11 за баррель, что на 0,11% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена июньских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $82,88 за баррель, что на 0,1% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями торги в среду, инвесторы оценивали множество корпоративных отчетов и статистику заказов на товары длительного пользования в США.

Внимание рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Обнародованные во вторник данные показали неожиданный спад активности в промышленном секторе страны и замедление роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для ФРС пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в четверг также меняются разнонаправленно. Японский Nikkei 225 снижается на 1,95%, китайский CSI300 растет на 0,24%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,43%, южнокорейский Kospi теряет 1,15%. Биржи Австралии закрыты в связи с праздником (День ветеранов). Фьючерс на американский индекс S&P 500 падает на 0,65%.