Цены евробондов РФ в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение UST

Москва. 24 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на возобновившееся снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,38% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились цене на 12 базисных пунктов, подешевев до 66,11% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 9,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 57,08% от номинала (доходность не изменилась, составив 9,93% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели всего на 1 базисный пункт - до 79,34% от номинала (их доходность выросла на 2,5 базисного пункта, составив 16,65% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 72,64% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 15,22% годовых). Цена евробондов РФ с погашением в 2029 году не изменилась и, как и днем ранее, составила 67,63% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт - до 13,05% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,78% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после небольшого коррекционного отскока, зафиксированного накануне, в среду возобновили снижение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Объем заказов на товары длительного пользования в США в марте увеличился на максимальные с ноября прошлого года 2,6% по сравнению с февралем, когда он вырос на пересмотренные 0,7%, сообщило правительство страны. Эксперты в среднем прогнозировали мартовский подъем на уровне 2,5%. Без учета транспорта заказы повысились на 0,2%, как и без учета транспорта и продукции оборонной промышленности.

Внимание участников рынка на этой неделе также направлено на данные о динамике ВВП США за I квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Эти данные будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.