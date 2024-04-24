Рынок акций РФ просел ниже 3430п по индексу МосБиржи на укреплении рубля и снижении нефти, лидировали в откате "Система" и МТС

Москва. 24 апреля. Рынок акций РФ в среду снизился по большинству blue chips из-за продолжения фиксации прибыли игроками на фоне слабости нефти (Brent торгуется у $88 за баррель) и санкционных действий Запада в отношении России. Индекс МосБиржи на укреплении рубля просел ниже 3430 пунктов, вернувшись на уровни 2-недельной давности; лидерами снижения выступили бумаги АФК "Система" (-3,3%) и МТС (-2,9%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3428,93 пункта (-0,3%), индекс РТС подрос до 1171,06 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 92,29 рубля (-0,84 рубля).

Сенат Конгресса США утвердил пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, судя по трансляции заседания. В пакет также входит законопроект, предусматривающий возможность введения новых санкций против России, Китая, Ирана, включая передачу конфискованных российских активов Киеву и блокировку соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance. Теперь документ должен подписать президент США Джо Байден.

Подешевели акции АФК "Система" (-3,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,9%, до 307,6 рубля), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,9%), бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -0,3% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,3% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Совет директоров ПАО "МТС" рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 35 рублей на обыкновенную акцию, сообщила компания накануне вечером. Дата закрытия реестра акционеров для выплаты дивидендов - 16 июля. Годовое собрание акционеров МТС, на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендных выплатах, запланировано на 26 июня. В случае утверждения акционерами решения о дивидендах, МТС может выплатить до 68,6 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%) в I квартале 2024 года с учетом Богучанской ГЭС (находится в СП с ОК "РусАл" (MOEX: RUAL)) увеличило производство электроэнергии на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 35,8 млрд кВт.ч, сообщила компания.

Подорожали в среду акции Polymetal (MOEX: POLY) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,1% и +3,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

"Северсталь" в рамках мирового соглашения с Федеральной антимонопольной службой по "делу металлургов" может заплатить штраф в размере около 900 млн рублей, пишут "Ведомости" и подтверждают источники "Интерфакса". Как сообщалось, в январе Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в размере 8,7 млрд рублей в отношении "Северстали" по "делу металлургов", компания подала апелляцию.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ в среду понес умеренные потери. Среди причин коррекционного движения - укрепление рубля и ценовой спад в commodities. Давление на сырьевые котировки оказал рост глобального доллара, индекс DXY после отката вновь нацелился на максимумы года. Внешний фон при этом в целом был сдержанно позитивным.

В четверг ЕЦБ выпустит ежемесячный отчет, в США выйдут предварительная оценка ВВП за I квартал и недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице, квартальные финотчеты опубликуют Microsoft, Alphabet, Caterpillar (SPB: CAT), Intel. На российском рынке ожидается насыщенный корпоративными новостями день: представят отчетности по МСФО компании X5 Group (за I квартал 2024г) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (за 2023г), Henderson (SPB: HNFG) проведет День инвестора и объявит операционные результаты за март, акционеры "Мосбиржи" на годовом общем собрании обсудят вопрос дивидендов. Прогноз по индексу Мосбиржи на 25 апреля - 3400-3500 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций РФ в среду показал смешанную динамику на фоне укрепления рубля. На рынок влияют оптимистичные макроэкономические прогнозы, а также рекомендации по размеру дивидендов крупных компаний.

Среди лидеров роста в среду оказались расписки строительной группы "Эталон" (MOEX: ETLN) (+3%), скорее всего, на новости о продлении правительством РФ до 2030 года программы выплат государства на погашение семейной ипотеки семьям с тремя и более несовершеннолетними детьми. Среди лидеров снижения выступили акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-4,2%), вероятно, на новостях о снижении компанией чистой прибыли по МСФО за 2023 год, отметила аналитик.

В четверг индекс МосБиржи может опять двигаться в коридоре 3400-3500 пунктов, пара USD/RUB может провести торги в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи просел вторую сессию подряд, локальное снижение может быть связано с объявлением дивидендов целым рядом компаний, после чего инвесторы решили зафиксировать прибыль, в частности, в акциях Сбера, "Татнефти", МТС и других бумагах.

Ключевым событием недели станет заседание Банка России по монетарной политике 26 апреля, на котором регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Смягчение риторики в отношении монетарной политики могло бы поддержать рынок бондов, однако проинфляционные риски в виде высоких темпов кредитования и сильного рынка труда сохраняются, что, скорее всего, будет упомянуто на пресс-конференции по итогам заседания.

Цены на нефть пытаются стабилизироваться и прекратить снижение. С начала недели наблюдается рост на фоне ожидания трейдерами ограниченного предложения на рынке на фоне сокращения добычи со стороны России и при одновременном росте спроса на топливо в США с наступлением туристического и автомобильного сезона. Котировки в среду также поддержала благоприятная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, отмечает Кравченко.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках в средине недели складывается оптимистичная обстановка. Относительно неплохие отчетности крупных эмитентов подкрепили уверенность инвесторов в том, что высокие процентные ставки пока не так сильно влияют на финансовые результаты.

На российский фондовый рынок оказывает давление снижение цен на нефть, а также укрепление рубля. Индекс МосБиржи продолжает коррекцию, причем индикатор все еще не находится на уровне перепроданности, поэтому вероятным представляется продолжение снижения до уровня поддержки около 3400 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду наблюдалась позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, австралийский ASX Australia просел на 0,01%, южнокорейский Kospi вырос на 2%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), слабо "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC40, FTSE просели на 0,3-0,4%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-0,5%, но подрос на 0,1% Nasdaq).

Внимание рынка на этой неделе направлено на данные о динамике ВВП США за первый квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федрезервом.

На нефтяном рынке к вечеру в среду цены остаются в "минусе" после уверенного подъема накануне. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,99 за баррель (-0,5% и +1,6% накануне), июньская цена WTI - $82,81 за баррель (-0,7% и +1,8% во вторник).

Поддержку ценам оказала статистика Минэнерго США: запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на максимальные с января 6,368 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение запасов на 1,6 млн баррелей, согласно данным Trading Economics.

Тем временем, Сенат вслед за Палатой представителей Конгресса США одобрил законопроект, включающий новые санкции в отношении нефтяного сектора Ирана. Санкционный пакет предусматривает, в частности, меры в отношении портов, судов и НПЗ, участвующих в транспортировке или переработке иранской нефти в нарушение американских ограничений. Кроме того, он расширяет вторичные санкции.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-6,7% и -7,2% "префы"), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-5,8% и -14,6% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-4,2%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,2%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,5%), ПАО "Арсагера" (MOEX: ARSA) (-3,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-3,2%).

Чистая прибыль FESCO по МСФО в 2023 году снизилась на 4%, до 37,8 млрд руб., сообщается в отчете компании. Выручка выросла в прошлом году на 5,7%, достигнув 172 млрд руб.

Группа "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%) в 2023 году увеличила EBITDA на 23%, до 30,9 млрд рублей, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", накануне ожидали этот показатель в диапазоне 28-31 млрд рублей. Чистая прибыль ПАО "Южуралзолото" составила 0,7 млрд рублей против убытка 20,1 млрд рублей в 2022 году. Вопрос о выплате дивидендов совет директоров ПАО "Южуралзолото" рассмотрит в мае и вынесет на годовое собрание акционеров, которое пройдет до конца июня.

ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (-1%) (прежнее название - "МРСК Урала", входит в группу компаний "Россети" (MOEX: FEES)) в январе-марте 2024 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 7,97 млрд рублей, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка выросла на 5,2% и составила 29,64 млрд рублей.

Выросли акции банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+20,9%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+20,3%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3%), расписки "Эталона" (+3%), акции "Сегежа групп" (MOEX: SGZH) (+2,8%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+2,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,6%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+2,6% и +2,5% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 59,54 млрд рублей (из них 7,69 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,55 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 3,36 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").