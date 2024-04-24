Рубль днем уверенно растет к основным валютам перед единым днем уплаты налогов за март и первый квартал

Москва. 24 апреля. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем в среду, евро при этом опустился к уровням начала апреля. Рубль уверенно растет к бивалютной корзине с учетом повышенного спроса на рублевую ликвидность перед предстоящими налоговыми выплатами за март и первый квартал.

Курс доллара США составил 92,49 руб./$1 в 15:00 мск, что на 63,25 копейки ниже показателя на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 98,98 руб./EUR1, подешевев на 61,25 копейки. Евро торгуется ниже 99 руб. впервые с 3 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 62,35 копейки, до 95,41 руб. Курс китайского юаня опустился на 9,75 копейки - до 12,71 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет в основных валютных парах в ходе дневных торгов на фоне подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Кроме того, участники рынка готовятся к заседанию Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля, и ждут официальных подтверждений решения о продлении до конца 2024 года требования об обязательной продаже валютной выручки. Накануне об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Сейчас эта мера действует до 30 апреля 2024 года.

Рубль может укрепиться в среду до 92 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research. Эксперты напоминают, что к концу этой недели предстоит уплата налогов, и если экспортеры продолжат активно продавать валюту, рубль в среду может укрепиться до 92 руб./$1.

"Баррель Brent во вторник подорожал на $1,42, до $88,42. Рынок отреагировал на данные о снижении деловой активности в США. После их публикации ослаб доллар и усилились надежды на скорое снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, сегодня Brent может торговаться около $89 за баррель", - отмечают аналитики.

"Во вторник рубль укреплялся. Такую динамику российская валюта показывала на фоне снижения индекса доллара в мире и в целом ожидаемых новостей о продлении мер валютного контроля. (. . .) В ближайшие дни экспортеры могут продавать сравнительно более высокие объемы валютной выручки в связи с приближающимся пиком налогового периода, и курс пары "доллар-рубль" может попробовать задержаться ниже 93 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Цены на нефть перешли к снижению днем в среду. В центре внимания трейдеров остается ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, они ждут данных о запасах энергоносителей в США, которые будут обнародованы министерством энергетики в 17:30 мск.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне вечером, показали снижение запасов нефти в Штатах на неделе, завершившейся 19 апреля, на 3,23 млн баррелей. Консенсус-прогноз, который приводит Trading Economics, предполагал рост на 1,8 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $88,28 за баррель, что на 0,16% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на сорт WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,34%, до $83,07 за баррель.

Поддержку котировкам оказывает улучшение перспектив спроса после выхода статданных о снижении деловой активности в США, которые могут стать дополнительным стимулом для снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США, пишет Trading Economics.

Вместе с тем индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,2%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.