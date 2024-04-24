"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Halliburton Co. на уровне "покупать" с целевой ценой $44 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8% на горизонте 12 месяцев с учетом дивидендов, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Вышедший отчет компании за первый квартал показал, что темпы роста выручки и EBITDA у Halliburton значительно замедлились на фоне скромных показателей североамериканского региона. При этом у Halliburton неплохой для сектора объем выплат акционерам - прогнозная доходность дивидендов и байбэка за 2024 год составляет 4,7%. Кроме того, замедлившиеся темпы роста финансовых результатов компенсируются относительно скромной для сектора оценкой по мультипликаторам - EV/EBITDA 2024E 7,5", - пишет аналитик Сергей Кауфман.

Halliburton - третья по доле рынка нефтесервисная компания в мире, уступающая лишь Schlumberger и Baker Hughes. Деятельность компании охватывает весь цикл услуг, необходимых для добычи нефти, - от бурения до ввода скважины в эксплуатацию.

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