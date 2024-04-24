"Финам" открыл торговую идею: покупать акции CSX с целью $40

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции CSX Corp. с целью $40 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,2%, стоп-приказ: $32,7, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"17 апреля эмитент опубликовал финансовые результаты, демонстрируя выручку на 0,39% выше ожиданий и чистую прибыль, превосходящую прогнозы на 1,79%. По мнению западных экспертов, акции железнодорожных компаний могут показать лучшие результаты по сравнению с другими игроками транспортного сектора за счет наметившегося улучшения вагонооборота. В настоящее время бумаги CSX котируются с одним из самых низких показателей P/E и одним из самых высоких показателей рентабельности собственного капитала среди аналогичных железнодорожных предприятий", - отмечают аналитики инвесткомпании.

"С технической точки зрения котировки откатились к уровню поддержки, после чего цена некоторое время консолидировалась около него. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $32,7 риск на портфель составит 0,58%", - указывают в "Финаме".

CSX Corp. - американская холдинговая компания, специализирующаяся на железнодорожных перевозках и недвижимости в Северной Америке.

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