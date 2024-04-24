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24 апреля 2024 года 13:43
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВУШ Холдинга с целью 375 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ВУШ Холдинга" с целью 375 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,96%, стоп-приказ: 287,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. АКРА изменило кредитный рейтинг эмитента со стабильного на позитивный. Это может означать глобальную переоценку рынком в лучшую сторону", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения после покорения исторических максимумов цена перешла в коррекционную фазу и тестирует пробитое сопротивление на уровне 293,76 руб. При объеме позиции 8% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 287,5 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают эксперты "Финама". Whoosh - крупнейший в России оператор кикшеринга. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-WHOOSH/ВУШ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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