"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВУШ Холдинга с целью 375 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ВУШ Холдинга" с целью 375 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 23,96%, стоп-приказ: 287,5 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания продолжает демонстрировать стремительный рост финансовых и операционных показателей. АКРА изменило кредитный рейтинг эмитента со стабильного на позитивный. Это может означать глобальную переоценку рынком в лучшую сторону", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после покорения исторических максимумов цена перешла в коррекционную фазу и тестирует пробитое сопротивление на уровне 293,76 руб. При объеме позиции 8% и выставлении "стоп-заявки" на уровне 287,5 руб. риск на портфель составит 0,40%", - указывают эксперты "Финама".

Whoosh - крупнейший в России оператор кикшеринга.

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