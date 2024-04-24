Акции ТКС интересны для покупок на средне- и долгосрочную перспективы в текущий момент - Альфа-банк

Акции "ТКС Холдинга" могут представлять интерес для покупок на среднесрочную и долгосрочную перспективы на текущих уровнях котировок, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис.

"Эмитент раскрыл дополнительную информацию по потенциальной интеграции Росбанка. Совет директоров "ТКС" предполагает, что для оценки Росбанка будет использован мультипликатор P/BV на уровне 0,9-1,1. В качестве источника финансирования сделки планируется использовать допэмиссию своих акций по цене 3 423,62 рублей за штуку, что предполагает премию около 10% к цене закрытия вторника, 23 апреля, - отмечает эксперт. - Таким образом, может потребоваться допэмиссия в объеме примерно 60-70 млн новых акций, по нашим оценкам. Максимальный объем планируемой допэмиссии - 130 млн акций - включает резерв 60 млн акций для реализации преимущественного права выкупа существующими акционерами, исходя из заявления компании. Неиспользованный объем одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашен. При этом, учитывая оценку "ТКС Холдинга" в рамках сделки с премией к текущей цене акций, мы не ожидаем, что преимущественное право выкупа будет в значительном объеме востребовано инвесторами".

"Мы расцениваем новость как позитивную для акций холдинга. Раскрытые параметры полностью соответствуют нашему представлению о сделке. В то же время данная новость устраняет неопределенность, появившуюся с момента объявления параметров допэмиссии в конце марта. Эмитент ожидает, что, если 8 мая акционеры одобрят допэмиссию, выпуск новых акций и сделка будут реализованы до конца 3К24", - указывает Кипнис.

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