"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку акций Северстали

"Мои Инвестиции" сохраняют осторожную оценку перспектив цены акций "Северстали" на фоне предстоящего цикла капзатрат и уже высокого уровня стоимости бумаг, сообщается в обзоре аналитиков телеграм-канала Дмитрия Глушакова. Никанора Халина и Ивана Сальковского.

"Акции торгуются по мультипликатору EV/EBITDA 12M 4,7х (против 4,2x у "НЛМК" и 2,2x у "ММК") с 9%-й доходностью FCF на год вперед. Считаем, что после объявления дивидендов в бумаге не осталось краткосрочных положительных триггеров", - пишут эксперты.

"23 апреля эмитент отчитался за 1К24, вернувшись к квартальному раскрытию финансовых результатов впервые с конца 2021 года. EBITDA металлурга оказалась выше ожиданий: +3% против наших оценок и +2% против консенсуса. Свободный денежный поток (FCF) также оказался выше нас и консенсуса (+6% и +11%, соответственно) с доходностью 2,1% за квартал. Устойчивая динамика производства подтверждает наш взгляд, что сектор стали в России остается сильным", - констатируют аналитики.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить квартальные дивиденды за 1К24 - 38,3 рубля на акцию (доходность - 2%), что составляет почти 100% FCF за отчетный период, отмечают эксперты телеграм-канала. Дата дивидендной отсечки - 17 июня 2024 года.

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