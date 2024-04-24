Рубль может укрепиться в среду до 92 руб./$1 - SberCIB

Рубль может укрепиться в среду до 92 руб./$1, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

Эксперты напоминают, что к концу этой недели предстоит уплата налогов, и если экспортеры продолжат активно продавать валюту, рубль в среду может укрепиться до 92 руб./$1.

"Баррель Brent во вторник подорожал на $1,42 до $88,42. Рынок отреагировал на данные о снижении деловой активности в США. После их публикации ослаб доллар и усилились надежды на скорое снижение ставки ФРС. По нашим оценкам, сегодня Brent может торговаться около $89 за баррель", - отмечают аналитики.

Доходности ОФЗ во вторник выросли в среднем на 6 б. п. вдоль кривой. В среду на первичном рынке Минфин предложит только 14-летние ОФЗ-26243 с фиксированным купоном. Эксперты инвестбанка не исключают, что доходности могут снова вырасти, если премии останутся существенными.

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