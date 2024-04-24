Акции Северстали справедливо оценены рынком в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции российского металлургического гиганта "Северсталь" справедливо оценены фондовым рынком в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Эмитент представил операционные и финансовые результаты за первый квартал 2024 года. "Северсталь" генерирует высокий свободный денежный поток благодаря ориентации на продукцию с высокой добавленной стоимостью при условии существенного роста капитальных затрат и необходимости пополнения запасов по причине планового капитального ремонта доменной печи, - отмечают эксперты в материале.

Также аналитики обращают внимание, что компания приняла решение вернуться к практике выплаты ежеквартальных дивидендов, что поддерживается объемом свободного денежного потока, генерируемого эмитентом, и отрицательным значением чистого долга. Рекомендованы дивиденды за первый квартал 2024 года в размере 38,3 рубля на акцию, что соответствует 2% дивидендной доходности по цене закрытия на 22 апреля. Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов намечена на 18 июня 2024 года, одобрение решения о выплате дивидендов ожидается на общем собрании акционеров, которое назначено на 7 июня 2024 года.

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