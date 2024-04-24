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24 апреля 2024 года 08:58

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Москва. 24 апреля. Доллар США и юань чуть колеблются на Московской бирже на старте торгов в среду, рубль стабилен в условиях ожидания новых сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 93,0875 руб./$1 (-4 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 20,43 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 1 коп. - до 12,816 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль находится в равновесном положении, поскольку ожидает ключевых событий недели, в том числе заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится в пятницу, 26 апреля. Внутренние инвесторы анализируют новости о том, что требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами может быть продлено до конца 2024 года, хотя официального заявления об этом пока нет.

Об этом написала газета "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники, близкие к правительству и РСПП. Указ, вводящий это требование, был подписан президентом РФ в октябре 2023 года. Его параметры и подробный перечень компаний не раскрывались. Сообщалось лишь, что указ распространяется на 43 группы компаний. Сейчас эти меры действуют до 30 апреля 2024 года.

Участники валютного рынка также анализируют прогнозы правительства об инфляции, среднегодовом курсе рубля, а также показателях сальдо счета текущих операций и торгового баланса.

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ в 2024 году на уровне 5,1%, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, представляя основные параметры макропрогноза на 2024-2027 годы на заседании правительства во вторник. Таким образом, министерство повысило свой прогноз по инфляции на 2024 год с 4,5% в сентябрьской версии.

Среднегодовой курс рубля, по словам Решетникова, прогнозируется в 2024 году на уровне 94,7 руб. за доллар (в сентябре ожидался 90,1 руб. за доллар в 2024 году).

Минэкономразвития России прогнозирует сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $27,9 млрд. В предыдущей - сентябрьской - версии прогноза министерство ожидало сальдо счета текущих операций в 2024 году на уровне $80,7 млрд.

В 2024 году Минэкономразвития прогнозирует экспорт из РФ на уровне $428,7 млрд ($471,0 млрд в сентябрьской версии). Импорт в РФ в 2024 году ожидается на уровне $324,1 млрд ($319,7 млрд в сентябрьской версии). Торговый баланс, по прогнозу министерства, в 2024 году составит $104,5 млрд ($151,3 млрд в сентябрьской версии).

Поддержку нацвалюте оказывает подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам за март и первый квартал. Перечисление налогов в бюджет должно произойти сразу после длительных майских праздничных выходных. В связи с тем, что 28 апреля выходной день, Федеральная налоговая служба перенесла на 2 мая уплату НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ.

Нефтяные котировки практически не меняются, не оказывая заметного влияния на динамику нацвалюты. Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $88,45 за баррель, что на 0,05% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,42 за баррель, что на 0,08% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник уверенным ростом благодаря сильным отчетам ряда крупных компаний за прошедший квартал, подъем S&P 500 был максимальным за 2 месяца.

Статданные, опубликованные во вторник, показали неожиданный спад активности в промышленном секторе США и замедление темпов роста в сфере услуг в апреле. Сигналы ослабления экономической активности сужают для Федеральной резервной системы пространство для маневра в плане отсрочки снижения ставки, поэтому статистика была позитивно воспринята рынком.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в среду в основном растут. Японский Nikkei 225 прибавляет 2,03%, китайский CSI300 снижается на 0,01%, гонконгский Hang Seng растет на 1,54%, южнокорейский Kospi - на 1,95%, австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 0,1%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,36%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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