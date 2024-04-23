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23 апреля 2024 года 19:50

Рынок акций РФ упал ниже 3440п по индексу МосБиржи во главе с "Сургутнефтегазом" на фоне укрепления рубля

Москва. 23 апреля. Рынок акций РФ во вторник скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками по факту выхода дивидендных рекомендаций ряда крупнейших эмитентов, а также на фоне смешанных сигналов с внешних площадок из-за ослабления геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи на фоне укрепления рубля откатился ниже 3440 пунктов после утреннего роста выше 3487 пунктов (новый пик с февраля 2022 года), лидировали в снижении акции "Сургутнефтегаза" (-4,1%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3439,42 пункта (-1,1%, максимум сессии - 3487,55 пункта), индекс РТС - 1163,5 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,2%.

Доллар к 18:50 МСК просел до 93,11 рубля (-0,36 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (-4,1% и -2,4% "префы"), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-3,2% и -3,3% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,5%), бумаги "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), Сбербанка (-1,6% и -1,3% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%).

"Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) сообщил во вторник о решении совета директоров провести 28 июня годовое собрание акционеров, которое пройдет в заочном формате, при этом о рекомендациях по размеру дивидендов заявлено не было. Список лиц, имеющих право на участие в ГОСА, закрывается 3 июня.

Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить по итогам 2023 года дивиденды в размере 33,3 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, заявил журналистам глава кредитной организации Герман Греф. В совокупности объем дивидендных выплат акционерам составит 750 млрд рублей, что составляет 50% от чистой прибыли банка за прошлый год. Греф отметил, что это рекордная сумма дивидендов за всю историю банка. Годовое собрание акционеров Сбербанка пройдет 21 июня в заочной форме, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 11 июля.

Греф также сообщил, что Сбербанк (MOEX: SBER) по-прежнему ждет превышения в 2024 году результата по чистой прибыли за 2023 год. "Год будет непростой, но мы собираемся заработать несколько больше, чем в прошлом году", - сообщил он журналистам.

Сбербанк в 2023 году получил 1 трлн 508,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что в 5,2 раза выше результата за 2022 год (287,8 млрд рублей).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам I квартала 2024 года в размере 38,3 рубля на акцию, дата закрытия реестра - 18 июня, сообщила компания.

ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,5%) приняло решение о приобретении в течение шести месяцев 3,132 млрд собственных акций (3% акционерного капитала) у миноритарного акционера, сообщила компания.

Подорожали во вторник акции "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%).

Власти РФ готовы рассмотреть предложения "Русала" по поддержке отрасли на фоне санкций США и Великобритании, но не видят поводов для драматизации ситуации, заявил замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов, отметив, что одним из вариантов нивелирования запретов может стать развитие глубокой переработки.

Совет директоров "Татнефти" на заседании во вторник рекомендовал акционерам на годовом заочном собрании 14 июня утвердить дивиденды за 2023 год в размере 87,88 руб. на акцию с учетом ранее выплаченных 62,71 руб. на акцию, говорится в сообщении компании. Закрытие реестра под выплаты - 4 июля. Таким образом, финальные дивиденды компании могут составить 25,17 руб. на акцию. Это выше консенсус-прогноза опрошенных (после публикации отчетности) "Интерфаксом" аналитиков, который составлял 23,76 руб./а.

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник обновил 2-летний максимум по индексу Мосбиржи, после чего перешел к коррекции. На общую динамику рынка мог повлиять спад тяжеловесных акций Сбербанка, которые таким образом отреагировали на объявление рекордных дивидендов - 750 млрд руб., или 50% от чистой прибыли за 2023 год. По-видимому, часть владельцев бумаг банка предпочла зафиксировать прибыль по факту, из спекулятивных соображений, считает эксперт.

Внешний фон оставался разнородным. В отличие от китайских бирж, завершивших торги в "красной" зоне, большая часть европейских и американских площадок подросли. В еврозоне предварительный апрельский индекс экономической активности PMI в производстве уступил ожиданиям, оставшись в зоне снижения (под 50 пунктами), а по сектору услуг - 52,9 пункта - показатель восстановился до значения лета 2023 года. В США соответствующие индексы вышли хуже прогнозов, отмечает эксперт.

Рубль укрепился, поскольку локально баланс сил складывается в его пользу. Во-первых, все ближе пик налогового периода, который из-за праздников выпадает на 2 мая. Экспортеры продают на рынке дополнительные объемы инвалют, что отражается в виде периодических импульсных движений рубля вверх. Кроме того, из СМИ стало известно, что нормы репатриации и продажи выручки для экспортеров будут пролонгированы до конца года. И хотя, по сути, это ничего не изменит для рубля, из "уравнения" ушла часть спекулятивно настроенных участников рынка, ставивших на отмену нормативов после апреля, полагает Бахтин.

В среду "РусГидро" опубликует операционные результаты за I квартал, "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) обнародует отчет по МСФО за 2023 год. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 апреля - 3400-3500 пунктов, доллар в краткосрочной перспективе будет двигаться пределах 92-95 руб./$1, считает представитель "БКС МИ".

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, снижение рынка акций может быть связано с некоторым разочарованием инвесторов в рекомендованных во вторник советом директоров Сбербанка дивидендах по обыкновенным и привилегированным акциям за 2023 год: выплаты в размере 33,3 руб. на каждую акцию оказались на 3-3,5% ниже ожиданий ряда инвесторов.

Цена нефти Brent вечером вернулась к росту, но подешевело золото. Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "ТКС Холдинга", скорее всего, после обнародования возможного коридора цен покупки Росбанка (MOEX: ROSB) и на ожиданиях, что приобретение холдингом Росбанка пройдет без каких-либо значимых сложностей.

"Мы ожидаем, что индекс МосБиржи завтра будет снова показывать движения в коридоре 3400-3500 пунктов. Доллар может проторговаться в интервале 92-94 руб./$1", - считает Мильчакова.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Андрея Алексеева, индекс МосБиржи остается в восходящем тренде и продолжает колебания вблизи годового максимума. Агрессивных распродаж на рынке не наблюдается из-за ожидания дивидендного сезона, а также на фоне стабилизации нефтяных котировок.

Во вторник инвесторы следили за дивидендными историями. В частности, Сбербанк рекомендовал выплатить 33,3 рублей на каждую акцию, дивидендная доходность составит 10,6%. Также среди позитивных моментов стоит отметить ожидания банка по росту чистой прибыли в 2024 году, которая может превысить 1,5 трлн рублей, отмечает эксперт.

На этой неделе также свои рекомендации по дивидендам даст совет директоров "Займера" (MOEX: ZAYM), который недавно провел IPO. Ключевым событием недели станет заседание 26 апреля Банка России по монетарной политике, на котором регулятор, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 16%. Макроэкономические условия остаются проинфляционными и пока не способствуют сохранению низкой инфляции, считает Алексеев. По прогнозу, к концу 2024 года инфляция может составить 5,6% г/г, что выше цели Банка России. Сдерживать инфляцию будут высокие процентные ставки, стабильность на валютном рынке и более низкий рост издержек, чем в 2022-2023 годах. В то же время, вероятнее всего, этого будет недостаточно для более существенного снижения инфляции из-за высоких бюджетных расходов, относительной замкнутости российской экономики и дефицита кадров на рынке труда, полагает эксперт.

Цены на нефть перестали снижаться из-за ожидания трейдерами ограниченного предложения на рынке на фоне роста сокращения добычи со стороны России и при одновременном росте спроса на топливо в США с наступлением туристического и автомобильного сезона. Также стоит отметить ужесточение санкций со стороны США в отношении иранской нефти, что подталкивает котировки вверх, считает Алексеев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, акции "Русала" выросли после сообщений о том, что власти РФ в ближайшее время рассмотрят меры поддержки для компании, в том числе по отмене экспортной пошлины и закупке продукции компании в госрезерв. Бумаги "Татнефти" пользуются повышенным спросом инвесторов после рекомендации СД компании по выплате дивидендов за IV квартал 2023 года в размере 25,17 руб. на акцию, тогда как рынок ожидал выплаты 23,76 руб.

Индекс МосБиржи с технической точки зрения остается перекупленным, несмотря на небольшое снижение на прошлой неделе, поэтому вероятность технической коррекции к ближайшей поддержке 3400 пунктов остается высокой, считает Иванов.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX подросли на 0,3-1,6%, FTSE просел на 0,04%), растут США (индексы к 18:50 МСК прибавили 0,5-1,3% во главе с Nasdaq).

Китайский индекс Shanghai Composite снизился третьи торги подряд, поскольку трейдеры хотели бы увидеть от властей страны новые меры, направленные на поддержку настроений инвесторов, пишет Trading Economics.

Участники рынка ждут статданных из США. В частности, в пятницу будет обнародован ценовой индекс PCE, на который обращает особое внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции. Аналитики предполагают, что в марте этот индикатор вырос на 2,6% после подъема на 2,5% в феврале.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены вернулись к росту. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $87,8 за баррель (+0,9% и -0,3% накануне), июньская цена WTI - $82,76 за баррель (+1,1% и -0,4% в понедельник).

Стоимость нефти уменьшилась в понедельник на фоне снижения опасений относительно перебоев в мировых поставках после того, как Иран не стал отвечать на атаку Израиля.

Израиль и Иран обменялись взаимными ударами в последние недели, спровоцировав опасения по поводу эскалации конфликта в регионе. Однако власти Ирана в итоге заняли довольно сдержанную позицию, отметив отсутствие серьезных последствий израильской атаки и необходимости отвечать новым ударом.

Кроме того, трейдеры переключают внимание на инфляцию и перспективы снижения ставок Федеральной резервной системой США, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ММЦБ" (MOEX: GEMA) (-9,8%), расписки ЦИАН (MOEX: CIAN) (-5,4%), бумаги "Белона" (MOEX: BLNG) (-5,1%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-4,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-4,1%), SFI (MOEX: SFIN) (-3,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (-3,3%), Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-3,3%), расписки HeadHunter (MOEX: HHRU) (-3,2%).

Выросли акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+11%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,5%), Росбанка (+4,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+2,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 97,85 млрд рублей (из них 25,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,64 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 5,73 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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