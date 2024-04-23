Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на позитивный отскок UST

Москва. 23 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на коррекционный отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,76% от номинала (доходность - 9,38% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,34% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,22% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 2,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и в понедельник, составила 57,08% от номинала (доходность - 9,92% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 3 базисных пункта - до 79,33% от номинала (их доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 16,63% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 1 базисный пункт - до 72,62% от номинала (доходность увеличилась на 1 базисный пункт - до 15,21% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году потеряли в цене 2 базисных пункта, подешевев до 67,62% от номинала (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта, составив 13,04% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,76% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 23 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries демонстрируют во вторник умеренный рост в рамках коррекции в ожидании публикации чуть позже на этой неделе новой порции важных макроэкономических данных.

Внимание участников рынка на этой неделе направлено на данные о динамике ВВП США за I квартал и отчет о доходах и расходах американцев за март, который включает ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Сильные статданные по экономике США, опубликованные за последнее время, и "ястребиные" комментарии представителей Федрезерва укрепили ожидания трейдеров, что американский ЦБ отложит смягчение денежно-кредитной политики на более поздний срок.

Все внимание сейчас обращено на данные о ВВП, а также на индекс PCE и индикатор базовой инфляции (PCE Core), отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес. "Эта статистика будет иметь решающее значение для определения того, сохранит ли ФРС свою текущую политику, то есть будет ли удерживать высокую ставку дольше", - считает Иннес.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок почти на 100% уверен, что Федрезерв оставит ставку на текущем уровне - 5,25-5,5% годовых - на заседании, которое пройдет на следующей неделе. Шансы на снижение ставки в сентябре оцениваются трейдерами более чем в 50%, по данным CME FedWatch.

Статданные, опубликованные во вторник, показали существенный рост продаж новостроек в США. Продажи новых домов в марте увеличились на 8,8% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 693 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале было реализовано 637 тыс. новостроек, а не 662 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в марте до 668 тыс. с ранее объявленного февральского уровня.